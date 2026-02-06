兇猛勿近！阿根廷沙灘驚傳食人魚攻擊 46名遊客受傷 1人手指遭咬斷

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

阿根廷維多利亞市（Victoria）一處位於巴拉那河畔（Parana River）的熱門沙灘，近日爆發大規模食人魚攻擊事件。眾多民眾在河中消暑戲水時，突然遭到食人魚襲擊，造成至少46人受傷，其中一名遊客甚至失去一根手指。由於情況嚴重，當局已緊急封閉該沙灘並設置警告旗。

阿根廷近日爆發大規模食人魚攻擊事件。（圖／翻攝@nacion X）

巴拉那河是南美洲第二大河，全長近五千公里，夏季吸引大量遊客前往水域活動。然而這次事件中，受害者包括成人與孩童，許多人身上留下明顯傷口。救生員馬丁（Alejandro Martin）向媒體表示，現場傷者眾多，他在短時間內就用完三套急救包，形容每位傷勢都相當嚴重。

隨著受傷人數不斷增加，救生員緊急清空現場，要求所有人撤離河中。專家指出，近期高溫加上河水水位下降，導致食人魚活動頻繁，尤其在淺水區更容易發生攻擊。當局呼籲民眾避免在有食人魚出沒的水域活動，以保障安全。

