先促婚再催生！台東延平祭「首婚補助」：僅限一生一次

台東縣延平鄉公所創全縣之先，推出結婚補助，凡設籍鄉內的新人每人可領2萬元，夫妻雙方皆設籍者最高可領4萬元。（蕭嘉蕙攝）

減緩少子化，台東縣延平鄉公所祭出「先促婚、再催生」策略，凡是新人其中一方設籍鄉內滿1年以上，即可於結婚登記後3個月內提出申請，每人可領2萬元結婚補助；若雙方均設籍，最高可領4萬元，且僅限首婚，今年正式實施，創全縣之先。鄉長余光雄高呼「一生只有一次，把握機會！」

近年來，愈來愈多討論直指，不婚、晚婚才是不生的源頭。延平鄉公所因此鎖定年輕族群結婚率，去年提出《延平鄉結婚補助自治條例》，鼓勵適婚年齡鄉民步入婚姻、進一步提高生育率，經鄉民代表會審議通過後，今年1月1日正式上路。

延平鄉江姓新婚夫妻搶頭香領取結婚補助，鄉長余光雄（左）獻上祝福。（蕭嘉蕙攝）

該條例規定，申請人結婚時須至少一方設籍延平鄉滿1年以上，離婚再婚或原配偶再婚者不予補助；申請須於結婚登記日起3個月內提出，逾期視同放棄，且不得重複領取同性質補助款。此外，領取補助後1年內戶籍不得遷出鄉外，否則將追回補助款。

「為了領補助，延後到今年才登記」，江姓人夫表示，原本計畫去年底完成結婚登記，後來在婚宴上聽到鄉長致詞提及結婚補助，與妻子討論後決定改在今年登記，並打算將補助款用於即將出生的寶寶。

鄉長余光雄表示，延平鄉每年平均約15對新人結婚，經核算後年度支出不超過百萬元，鄉庫財政尚可負擔，因此今年編列60萬結婚補助，後續可銜接每胎2萬元生育補助、每季5000元嬰幼兒營養補助等津貼，希望年輕人感受到「在延平當鄉親，是有幸福感、很有感的」。

