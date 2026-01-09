即時中心／林耿郁報導

中國持續加強對未經政府批准的基督教教會活動之管控；位於四川成都的「秋雨聖約教會」表示，本週至少9名教會成員與領袖遭警方拘押；而在千里之外的浙江溫州，地方政府近日開始拆除「雅陽教會」的部分建築。

上帝姓黨？BBC報導，秋雨聖約教會指出，1月6日警方大舉突襲多名教會領袖住宅及辦公場所，拘押9人；雖然其中五人7日已經獲釋，但教會領袖李英強、其妻張心悅仍被羈押中。教會表示，拘捕理由及法律依據目前不明，亦尚無訊息顯示2人是否已遭官方正式起訴。

總部位於美國、長期關注中國宗教人權議題的非政府組織「對華援助協會」（ChinaAid）發布影片顯示，浙江省溫州市雅陽教會，本週遭地方政府以機具拆除。該組織表示，現場部署數百名公安與特警人員，並要求周邊民眾不得拍攝。溫州因基督徒人口比例高，被外界稱為「中國的耶路撒冷」。

中國政府尚未就成都拘捕，或溫州拆除行動公開說明，中國駐英使館未回覆BBC相關詢問。截至目前，中國政府未就上述拘捕或拆除行動提出具體法律依據，亦未說明羈押人員之身份分類與法律程序。

先信黨再信教！北京要求宗教須具備「中國特色」

中國官方長期推動宗教團體納入行政管理，並要求教義與活動「中國化」。中國政府2018年曾公布國內基督徒約4,400萬人，但外界認為此數字不包含大量未註冊的家庭教會、地下教會信徒。

多個教會領袖對外表示，過去地方政府多以警告、罰款與行政命令作為手段，但近期抓人行動「明顯加速」，且更為直接。人權觀察（Human Rights Watch）研究員表示，在習近平政府下，宗教監管與思想管控皆有所加強，北京政府明確要求宗教與民族政策「與中國特色相一致」。

近月來，雅陽教會與其他大型非官方教會遭到多次查處。人權觀察稱，去年12月，雅陽教會約100名成員在數日期間遭地方公安帶走，至少24人仍在羈押中；另外去（2025）年10月，北京「錫安教會」30名領袖在七座城市遭警方帶走，其創辦人金天撼目前仍未獲釋。

秋雨聖約教會亦非首次成為查處對象。2018年，中國政府大規模打擊該教會，創辦牧師王怡與妻蔣蓉及百餘名教徒遭拘留。王怡後被以「煽動顛覆國家政權」與「非法經營」罪判刑，預計2027年刑滿獲釋。





原文出處：快新聞／先信黨再信上帝？中國大舉搜捕「非法教會」人員 浙江教會遭拆除

