先偷吊車再偷漁船快樂出航 警循線逮竊嫌送辦裁定羈押

太誇張，漁船也被偷？警循線逮竊嫌移送法辦。（圖：民眾提供）

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港日前發生一起離譜竊案，一艘停放在港區內的1.2噸漁船，竟然被竊賊偷走！傻眼的船主也在網路發文協尋，最後有民眾在新竹縣竹北市新月漁港偏僻處發現失竊漁船。警方專案小組積極偵辦，循線將50歲的張姓男子逮捕，全案依竊盜罪嫌移送，嫌犯也被法官裁定羈押。

張姓嫌犯先偷吊車，再以吊車偷船過程讓人傻眼。（圖：警方提供）

竹南警方表示，這起離譜的漁船失竊案件發生後，專案小組過濾相關線索後，鎖定張姓男子涉有重嫌，於是報請檢察官指揮，於11日下午前往新竹縣竹北市將張姓男子拘提到案。

警方指出，張姓男子到案時供稱，案發當天在竹北市一處工地閒逛，發現一輛吊車鑰匙未拔下，因此將吊車開走，一路南下至龍鳳漁港。又發現其中一艘整修中仍可發動的漁船，於是利用吊車將1.2噸漁船拖走。嫌犯再將漁船以吊車載至新竹市海邊，將漁船卸下後自行開著漁船出海，一路往北駕船至竹北市新月漁港，最後將漁船棄置於漁港偏僻處後離去。

據了解，張姓嫌犯有多項毒品及竊盜前科，且曾從事工程相關工作，不排除因此熟悉吊車操作而下手犯案。警方逮捕張姓嫌犯時，發現嫌犯同時施用海洛因、安非他命等毒品，精神狀況恍惚，嫌犯也坦承犯案前曾吸食毒品助興。全案移送後，檢察官也向法院聲請羈押獲准。

