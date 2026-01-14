先偷吊車竊取苗栗1.2噸漁船 新竹男落網稱好玩

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）新竹縣張姓男子日前先竊取吊車再到苗栗竹南龍鳳漁港偷載走1艘漁船，經警方循線逮捕，對於大費周章犯案，僅稱為了好玩，全案依竊盜罪嫌移送後，檢方向法院聲請羈押獲准。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，許姓被害船主6日報案稱，停放在龍鳳漁港內的漁船遭竊，該漁船花了新台幣數十萬元買入後，再花上大量時間及精力整修，前後費時近1年，共耗資80萬元才完工，近期打算向海巡署登記後出海作業，不料尚未出海就先被竊賊盯上。

廣告 廣告

警方調閱監視器發現，竊嫌先在新竹縣竹北市一處工地竊取一部中型吊車，再到苗栗龍鳳漁港將漁船吊上拖車，載往新竹市海邊出海遊玩，最後將漁船棄置在頭前溪出海口岸邊。

許姓船主報案同時，也透過友人在網路社群發文請求協尋，當晚就有熱心釣友通報發現疑似遺失漁船，經連夜趕往確認找回船隻。

警方持續追查鎖定犯嫌，前往新竹縣竹北市查獲張姓男子（50歲），他落網後供稱，因沒開過船，一時好玩才會偷吊車再去偷船。

張男平日在家人經營的工程行幫忙，落網後精神恍惚出現毒品戒斷症狀，警方另採尿送驗，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官向法院聲請羈押獲准。

對於竊賊大費周章先偷吊車、再偷漁船，龍鳳漁港內許多資深漁民都直呼誇張、太扯。許姓船主今天受訪時說，當天被朋友告知「你的船不見了」，心想漁船重達1.2噸，哪可能會憑空消失，好在迅速找回來，否則損失慘重。（編輯：張銘坤）1150114