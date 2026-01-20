先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症

腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數。（翻攝自pexels）

腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。

廖志穎醫師說明，多項研究顯示，澱粉類食物在經過冷卻或冷凍後，部分澱粉會轉變為「抗性澱粉」，這類澱粉消化吸收較慢，有助減緩血糖波動，並對腸道菌相有益。英國《European Journal of Clinical Nutrition》研究指出，白麵包冷凍後再回烤，餐後血糖反應明顯下降；另有刊登於《Nutrition & Metabolism》的研究也證實，「冷卻再加熱」會改變澱粉結構，減少血糖與胰島素負擔。

廖志穎進一步解釋，長期處於高血糖、高胰島素狀態，可能促進慢性發炎、胰島素阻抗與腫瘤生長訊號，研究發現，高糖飲食與大腸癌、乳癌、胰臟癌等多種癌症風險上升有關，因此控制血糖是抗發炎與癌症預防的重要一環。

廖志穎也提出3個「聰明吃麵包」的小技巧，包括麵包先冷凍再回烤，可降低升糖反應；搭配蛋白質與好油如雞蛋、堅果或橄欖油，可進一步穩定血糖；避免高糖抹果醬，選擇低糖或原型食物。

