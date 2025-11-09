先別加油！ 中油宣布：明起汽油調降0.2元

台灣中油公司今（9）日宣布，自明（10）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整。（圖／pexels）





台灣中油公司今（9）日宣布，自明（10）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.1元、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.1元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

