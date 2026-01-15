每一年都會大小更新的蘋果家族，今年用「Apple Creator Studio」訂閱服務打響第一槍，緊接著重點來了：外媒預測搭載 M5 Pro 與 M5 Max 晶片的高階 MacBook Pro，最早有機會在 1 月底到春季之間登場，目前仍屬傳聞，實際時間還要看蘋果怎麼排期

大家看到「高階、效能、新晶片」這幾個字，卡就要掏出來了對吧？但小編今天偏要來澆盆冷水（喂～），現在買 M5 小心是在幫蘋果清庫存？真正香的「大魔王」其實在後頭？這篇就陪你一起快速搞懂什麼時候買最划算、適合哪一代 MacBook Pro

廣告 廣告

先別急著刷卡！高階 M5 MacBook Pro 傳 1 月登場，現在買是幫忙清庫存？「這時間」買才最香！

（圖片來源：Apple 官網，下同）

這次 M5 Pro / Max 升級了什麼？

說實話，如果你是為了「外觀」或「新設計」想換機，那你可能會有點小失望，因為 M5 世代的關鍵字只有一個：效能優化，把專業用戶伺候得更好

晶片本體：不是革命，但很會榨效能

M5 Pro / Max 依舊是走「穩定進化」路線，CPU 與 GPU 架構延續前代優化，但在多核心調度、長時間高負載表現上預期會更成熟；白話一點說就是：跑得更久、降速更慢、風扇比較不容易起飛，對長時間剪片、算 AI 模型的人來說，這種「不掉速」其實比跑分漂亮還重要

先別急著刷卡！高階 M5 MacBook Pro 傳 1 月登場，現在買是幫忙清庫存？「這時間」買才最香！

PCIe 5.0 SSD：如果真的升級，會是這代最有感的重點

PCIe 5.0 SSD：如果真的升級上去，會是這次最大的亮點，很有機會是 PCIe 5.0 固態硬碟，如果真的導入，理論頻寬大約會比 PCIe 4.0 再翻一倍，實際使用上，大型檔案複製、專案載入、快取寫入速度都會更快，剪 8K、跑大型 3D 場景、一次開一堆專案的人，真的會有「欸？怎麼那麼快就好了」的感覺

小提醒：M5 是一台「你靠它賺錢，它會乖乖陪你加班」的機器，但不是一台會讓一般用戶尖叫的升級

先別急著刷卡！高階 M5 MacBook Pro 傳 1 月登場，現在買是幫忙清庫存？「這時間」買才最香！

真正的「大魔王」：M6 世代會帶來什麼？

如果說 M5 是「把現在做到更好」，那 M6 就是「整個世代換一個層次」

螢幕大進化：OLED +可能推出觸控功能

M6 世代目前最被期待的，就是外媒普遍預測 MacBook Pro 有機會用上 OLED 螢幕，再加上很久沒停過的觸控支援傳聞，不管是時間軸拖拉、簡單標註、簡報展示，使用情境都會整個被打開，但也有網友認為觸控很雞肋啦～就看你怎麼想

先別急著刷卡！高階 M5 MacBook Pro 傳 1 月登場，現在買是幫忙清庫存？「這時間」買才最香！

M6 晶片：真正的大招，其實是 2nm 製程

如果說 M6 有什麼讓人特別期待的地方，那一定非「2nm 製程」莫屬，有不少報導推測 M6 有機會採用台積電更新一代的 2nm 技術，這種升級可不是單純跑分加一點而已，而是整個層級往上跳

簡單來說，如果真的換上 2nm，在差不多的功耗條件下，M6 理論上可以跑得更快、更穩，同時還更省電，這也代表筆電或裝置的續航力有機會再往上拉一個檔次，對於長時間工作、剪片或是外出使用的人來說，這種「效能有感、電力也更耐用」的進步真的很加分

另外，現在越來越多功能都開始跟 AI、機器學習扯上關係，而 2nm 製程帶來的高效率運算，正好讓 M6 在 AI / ML 相關應用上更有發揮空間，也就是說，不只是現在用得順，未來幾年的新功能也更跟得上

先別急著刷卡！高階 M5 MacBook Pro 傳 1 月登場，現在買是幫忙清庫存？「這時間」買才最香！

總結來看，這次的 M6 與其說是例行更新，不如說是一種跨世代的進化，如果你期待的是那種「一換就有感、可以多戰好幾年」的升級，那 M6 絕對值得關注，不過小聲說這重大升級，可能是 2026 年底，或 2027 年的某個時刻～

先別急著刷卡！高階 M5 MacBook Pro 傳 1 月登場，現在買是幫忙清庫存？「這時間」買才最香！

小編真心話：你該現在買嗎？

手刀下單黨

如果你的電腦已經卡到讓你懷疑人生，或者你是靠剪片、寫程式吃飯，急需這種極速等級的 SSD 來提升生產力，那 M5 Pro / Max 絕對是目前最強的生財工具

等等黨

只要你手上的 M2 或 M3 還能戰，小編真心建議可以等等下一代大改款！如果 M6 晶片真的配上 OLED 螢幕，那種「拿出來就是不一樣」的升級感，才是真的錢花在刀口上

要不要和小編一起當等等黨呀？ ξ( ✿＞◡❛)

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

M5 強勢登場！MacBook Pro AI 效能升 3.5 倍、續航力長達 24 小時！

M5 晶片強勢登場！全新 iPad Pro 與 Apple Vision Pro 一次全面升級解析

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？

Samsung Galaxy Buds4 外觀洩漏！傳將重新設計對戰 Apple AirPods Pro 3

出門｜vivo X300 發表一次到位：蔡司長焦、跨系統一碰傳 三大亮點 旗艦帶你看