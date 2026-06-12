先別急!求職別當「冤大頭」隱私守好不Emo

桃園市政府就業職訓服務處提醒求職民眾，求職時應提高警覺、審慎查證應徵資訊的真實性。圖：桃園市政府就業職訓服務處提供

每年暑假及畢業季是青少年打工與社會新鮮人求職的旺季，但不肖雇主會利用年輕人急於找工作、缺乏社會經驗等弱點，設下各種求職陷阱，使求職者在一時疏忽下權益受損，甚至落入詐騙圈套。桃園市政府就業職訓服務處提醒求職民眾，求職時應提高警覺、審慎查證應徵資訊的真實性，並妥善保護個人隱私，不隨意提供個人資料，以確保自身求職安全。

桃園市政府就業職訓服務處提醒求職民眾，求職時應提高警覺、審慎查證應徵資訊的真實性。圖：桃園市政府就業職訓服務處提供

近期發生一起徵才廣告不實案例。一名求職者小黃（化名）看到某公司刊登「月薪40,000元以上」的徵才廣告，便前往面試並順利錄取，惟到職後，公司才告知實際薪資為基本工資加津貼，廣告所稱月薪40,000元係包含加班費及績效獎金，且須達成一定業績條件才可領取。小黃認為實際薪資與徵才廣告內容明顯不符，遂向主管機關反映。就職處提醒雇主刊登徵才廣告時，無論是工資、工作內容、工作時間及地點等勞動條件應與實際相符，不得以模糊或誇大文字吸引求職者應徵；求職者應徵時，留意薪資計算方式、獎金發放條件及工時安排等內容是否與廣告內容相符，如發現雇主涉有廣告不實之情事，可檢附徵才廣告截圖或雙方對話內容向地方主管機關提出檢舉，以維護自身權益。

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桃園市政府就業職訓服務處提醒求職民眾，求職時應提高警覺、審慎查證應徵資訊的真實性。圖：桃園市政府就業職訓服務處提供

隨著就業市場及徵才管道日益多元，求職陷阱及不實徵才態樣也不斷變化，就職處持續透過多元管道宣導求職防騙應注意事項，並辦理就業安全宣導與查察，協助求職者建立正確的就業安全認知。此外今年也規劃30場次「求職安全校園劇團宣導活動」，首場已於4月30日於中壢家商開跑，吸引近百名師生參與。就職處再次呼籲求職民眾應保持警惕，如遇類似詐騙案例或有任何求職防騙相關問題，可撥打求職防騙專線03-333-4068即時洽詢。(廣告)

桃園市政府就業職訓服務處提醒求職民眾，求職時應提高警覺、審慎查證應徵資訊的真實性。圖：桃園市政府就業職訓服務處提供

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