先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」 網友建議策略出爐
即時中心／林耿郁報導
蘋果公司本（11）月正式發布iOS 26.1正式版更新，帶來繁體中文版本的Apple Intelligence、Liquid Glass透明度調整、視覺智慧、即時翻譯等多項重磅更新，並修補近50項系統漏洞。然而，更新後不少使用者反映，出現網路延遲異常（爆Ping）、手機過熱、AI語言包下載失敗等問題，災情陸續傳出。
本次蘋果iOS 26.1帶來多項使用者關注的新功能，包括：
Apple Intelligence繁體中文版：支援Genmoji生成、智慧筆記、即時對話翻譯等AI功能。
Liquid Glass（液態玻璃）：可自定義透明度與美觀視覺效果。
即時翻譯、視覺智慧：跨語言溝通與圖像辨識能力再升級。
Bug修補：官方指出共修復約50項安全與系統漏洞。
用戶災情回報：爆Ping、AI卡住、耗電變高
與此同時，根據Mobile01、PTT與Reddit多項網路討論回報，iOS 26.1安裝後狀況集中於：
網路延遲異常：部分用戶使用Wi-Fi或網路遊戲時出現延遲大幅飆升，Ping值最高達300ms以上。
繁中AI語言包下載失敗：安裝後顯示「等待中」或「安裝失敗」，須重新啟動或重設網路設定才可能恢復。
裝置過熱與耗電加劇：多數發生於使用Siri、影像識別或AI功能時，電量下降較前版明顯加速。
各機型狀況不一
iPhone 17 Pro／Pro Max：
整體運作順暢，支援AI全功能。少數用戶提及Liquid Glass在低亮度模式下有「微閃」現象。
iPhone 13～15系列：
雖可升級至iOS 26.1，但不支援Apple Intelligence，更新檔案依舊高達5GB，安裝後未見大幅效能提升，部分回報相機讀取速度略變慢及待機耗電增加5%至10%。
iPad系列：
更新後系統整體穩定，但因Apple Intelligence尚未開放至iPad，大多使用者認為更新意義不大。Safari頁面偶見閃退或觸控延遲。
新機可升級 舊機再觀望
綜合網友意見，多數建議「iPhone 16 Pro以上可安心升級，舊款機型可先觀望」。理由包括：
支援度差異：舊機型無法使用AI功能，更新帶來實際效益低。
穩定性考量：新機型硬體匹配度較高，舊機則可能面臨散熱與續航壓力。
網友總結，想玩Apple Intelligence就升，沒資格的就留在26.0.1，「至少它夠穩」。
隨著更新的使用者陸續增加，相關災情可能還會繼續擴大。
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
原文出處：快新聞／先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」 網友建議策略出爐
更多民視新聞報導
多款iPhone不能傳LINE？官方回應了
LINE服務又更新了！「3類用戶」11／4起恐被迫登出
LINE宣布11/4後「3款iPhone」將無法使用 推付費會員可享「5種新功能」
其他人也在看
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 22 小時前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 1 天前
北捷搭車iPhone掃碼即可進站 悠遊卡推6種乘車支付方式
北捷閘門更新工程今年10月終於完成，明年1月將開放QR Code掃碼乘車服務，若測試順利也將在7月全面開放銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。悠遊卡公司說明，未來將提供6種乘車支付方式讓通勤族選擇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
iOS 26.1 終於登場！10 分鐘帶你快速看懂 Apple Intelligence 支援繁體中文能幹麼？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】 每次講到 iOS 更新，大家一定都會問：「這次有什麼不一樣？到底值不值得升級？」 但是，我可以很篤定地告訴你，這次 iOS 26.1，只蘋果迷 ・ 1 天前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 9 小時前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 14 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
iPhone 18 Pro 新色曝光！傳聞中三色擇一登場，黑色恐再度缺席！
Apple 蘋果在 iPhone 17 Pro 系列推出鮮艷的宇宙橙色，那麼一年後的 iPhone 18 Pro 又會有什麼驚喜呢？根據中國微博爆料者「剎那數碼三嘻行動哇 ・ 20 小時前
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用
WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。Yahoo Tech ・ 19 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 1 天前
雙系統的智慧手錶選擇：Pixel Watch 4、Apple Watch series 11，或是Apple Watch SE 3？
如果你跟筆者一樣，都是同時使用iPhone機種及Android手機兩種智慧手機的話，或許也會考慮使用Apple Watch series 11，或是較為入門的Apple Watch SE 3，甚至可能是近期由Google推出的Pixel Watch 4？Mashdigi ・ 5 小時前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 17 小時前
車主注意！eTag新增「3大新功能」 報帳、開發票一鍵搞定
為解決差旅族群報帳繁瑣、耗時的痛點，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票／報帳專區」全面升級，提供自動扣款、發票快速寄送與統編補正3大新功能。用戶可直接透過App勾選停車交易紀錄並寄送電子發票，實測最快不到一分鐘即可完成報帳流程，大幅減少以往繞行繳費機、列印紙本發票的麻煩。遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，許多商務用戶強調效率，但傳統報帳流程往往讓車主......風傳媒 ・ 10 小時前
搭機注意藍牙耳機新規定！華航、長榮、虎航、立榮、華信即日起禁止託運
出國旅行整理行李要注意！很多人會把藍牙耳機也放到託運行李裡一起打包，但台灣航空公司最新規定是藍牙耳機禁止託運，像是華航、長榮、虎航、立榮、華信紛紛表態即日起禁止託運，因為藍牙耳機及充電盒中內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免影響機場的報到速度與登機流程。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
聯發科攜手歐洲太空總署 完成R19衛星寬頻實網連線
（中央社記者張建中新竹4日電）聯發科今天宣布，與歐洲太空總署、Eutelsat及工研院等合作，完成符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功。中央社 ・ 1 天前
DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組
DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。Yahoo Tech ・ 8 小時前
好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享
vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
Kuiper來台 遠傳：合法合規、最快2027年初合作落地
（中央社記者江明晏台北4日電）針對低軌衛星Kuiper來台落地合作，遠傳電信總經理井琪表示，28GHz頻譜作為衛星共用「合法合規」，多星系、多營運商更有利韌性，遠傳「從從容容、按部就班」準備，和Kuiper緊鑼密鼓洽談中，預估最快2027年初合作在台推出服務。中央社 ・ 1 天前