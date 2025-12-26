先別急！非隨手關燈就能省電 能源署：先看1處再行動
從小到大，時常聽師長提醒「隨手關燈」，不過隨手關燈到底能不能省電？經濟部能源署指出，事實上目前照明燈具均以耗電量較小之LED燈具為主，耗電量約為傳統燈具4分之1；另外LED燈具市場價格雖與螢光燈管（省電燈泡）相差不多，但LED燈泡能源效率較省電燈泡高出6成以上。至於選購LED燈具技巧，以下為您解答。
隨手關燈就能省電？能源署：先看燈具
經濟部能源署指出，目前照明燈具趨勢以耗電量小的LED燈具為主，因耗電量約為傳統燈具之4分之1，亦沒有早期螢光燈管（省電燈泡）啟動瞬間耗電較高問題，建議若離開不使用時，隨手關燈，就會有節電效果。
若仍然使用省電燈泡或傳統螢光燈管，啟動之瞬間湧入電流約為一般點燈之5至40倍，功率亦為5至40倍，因此一般螢光燈頻頻開關，會降低燈管壽命而增加換燈管費用；考量關燈省電費用及關燈增加換燈管費用，建議離開時間超過3分鐘，這時隨手關燈就有節約能源的效果。
而近年LED照明技術快速提升，LED燈泡能源效率較省電燈泡高出6成以上，且2者市場價格相差不多，LED燈管能源效率也較螢光燈管高出5成以上，民眾選擇照明燈具時，建議可優先採用LED燈。
如何選擇LED燈？安裝眉角注意：
至於該如何選購LED燈？能源署表示，應同時看瓦數及流明值，以同樣瓦數（W）燈泡，流明值（lm）愈大，亮度愈高、效率愈好，此外，若想要「暖色黃光」，應擇色溫低、約3000K的燈泡，選擇明亮白光者，則須選擇色溫高、約5000K的燈泡。
能源署提醒，民眾將LED燈泡取代家中的省電燈泡時，應選擇近似的流明值，避免過亮情況；同時應避免將LED燈泡安裝在密閉不透氣的燈具、容器或空間，以免因散熱不良，造成溫升加速光衰或影響壽命，安全考量之下，將螢光燈管汰換成LED燈管時，應將原有燈具一併汰換。
