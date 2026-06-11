先別管股票了！威力彩衝今天衝9億 4星座有「天降橫財」

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威力彩頭獎連續28期摃龜，今（11）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估，頭獎有望上看9億元，吸引不少彩迷投注，希望成為下一個億萬得主。隨著2026年下半年即將到來，木星、天王星與冥王星形成特殊能量共振，整體財富格局將出現明顯變化。根據《搜狐網》報導，歷經上半年壓力與考驗後，部分星座有望迎來苦盡甘來的關鍵轉折，不僅事業運回升，財運更可能出現突破性成長。其中，金牛座、獅子座、天蠍座與巨蟹座被點名為下半年最具「翻身潛力」的幸運星座。

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位居榜首的金牛座，被認為將迎來12年一遇的財運高峰。受到木星進駐財帛宮影響，金牛座過去累積的努力將開始兌現，無論是薪資調升、獎金增加，或是投資收益，都有望逐步成長。尤其在8月與12月期間，偏財運特別旺盛，紅利、分紅及意外收入機會增加，展現「悶聲發大財」的特質。

排名第二的獅子座，則是事業與財富雙雙爆發。經歷上半年的停滯與壓力後，下半年貴人運明顯提升，無論職場升遷、合作案推動或重要資源取得，都有望獲得關鍵助力。隨著工作表現受到肯定，收入也將同步增加，甚至可能迎來額外獎金或投資機會。

第三名的天蠍座，則被視為最具爆發力的星座。冥王星帶來強大的洞察能力，使天蠍座更容易掌握市場趨勢與投資機會。除了正財穩定成長外，偏財運勢也相當亮眼，副業分紅、投資收益及意外財富機率增加。部分人甚至有機會藉由精準判斷，在市場中取得超額報酬。

至於巨蟹座則以「家旺財旺」著稱。受到吉星進駐家宅宮影響，家庭運勢明顯改善，原本困擾已久的家務與情緒壓力可望緩解，進而讓個人專注於事業與財務規劃。隨著副業收入增加、人脈資源發揮效益，財務狀況也將逐漸改善，展現苦盡甘來的發展態勢。

不過，星象分析也提醒，好運雖然重要，但真正決定財富成果的仍是個人的選擇與行動力。金牛座靠長期累積，獅子座把握機會，天蠍座善於判斷，巨蟹座則懂得穩定節奏。即使運勢加持，若缺乏執行力與規劃能力，仍難以將機會轉化為實際成果。

專家認為，2026年下半年將是許多人重新調整人生方向的重要階段。對於這4個星座而言，過去的努力有望在此時開花結果，而能否真正接住這波財富浪潮，關鍵仍在於是否願意把握機會、積極行動。

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（封面圖／AI示意圖）

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