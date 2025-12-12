先別管GPT-5.2！ 敲碗的「成人模式」 要來了 最新消息曝光





你平時會跟AI聊天嗎？OpenAI執行長Sam Altman日前已多次預告，ChatGPT將推出「成人模式」，通過年齡驗證的使用者可以與AI進行「成人版情色對話」，令不少用戶喊「超期待」；而隨著GPT-5.2上線，成人模式也預計在2026年第一季推出。

為對應Google推出的Gemini 3 Pro，OpenAI也不甘示弱在稍早公布全新的GPT-5.2模型，而根據外媒《The Verge》報導，OpenAI應用執行長菲吉西莫（Fidji Simo）在GPT-5.2的簡報會也同步宣布，ChatGPT的「成人模式」預計於2026年第一季正式推出。

菲吉西莫提到，在「成人模式」正式推出之前，她希望能先把「年齡預測」做得更準確，OpenAI的年齡預測系統仍處於早期測試階段，目前已開始在部分國家試行；她強調，這一環節必須足夠準確，成人模式才會正式上線。

（封面圖／翻攝Unsplash）

