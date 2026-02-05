先前毫無衝突！小吃店吃完蒸餃起身「鎖骨突遭隔壁桌刺一刀」凶嫌媽也在場 逃6小時落網

台中市北區漢口路三段一間小吃店發生突發傷人事件，警方連夜追查，於隔日凌晨將涉案林姓男子逮捕到案。

位於台中市北區漢口路三段的一家小吃店，昨（4日）晚間驚傳突發傷人事件。一名劉姓男子用餐結束準備離開時，突然遭陌生男子持利器攻擊，右肩近鎖骨處受傷，行凶者隨即逃離現場。警方接獲通報後迅速展開追查，經連夜蒐證比對，於今（5日）凌晨將50歲林姓嫌犯查緝到案，全案依法移送偵辦。

用餐完正要離席卻遇襲 台中漢口路小吃店傷人案怎麼發生？

台中市政府警察局第二分局指出，案發時間為昨日晚間7時54分，警方接獲通報，指北區漢口路三段一間小吃店內有民眾遭人持利器刺傷。線上警力立即趕赴現場處理，並封鎖周邊確認狀況。

廣告 廣告

警方到場時，嫌犯已逃離現場，41歲劉姓男子右肩靠近鎖骨處有明顯刺傷，所幸意識清楚，經救護人員送醫治療後，確認並無生命危險。

林姓嫌犯與被害人是否相識？

警方初步調查指出，劉姓男子當晚與女性友人前往小吃店用餐，期間並未與他人發生爭執。案發時，店內另有一名女性顧客用餐，該名女性為嫌犯母親，隨後林姓男子進入店內。

雙方用餐過程中未出現口角或衝突情形，待該名女性顧客外帶餐點離開後，劉姓男子也用餐完畢準備起身離席，林姓男子卻突然持利器朝其右肩上方刺擊一刀，隨即轉身離去，行凶過程相當突然。

小吃店未裝監視器 警方擴大調閱畫面

該間小吃店才剛開業約3週，店內尚未設置監視錄影設備。警方隨即成立專案小組，針對案發時段與可能逃逸路線，擴大調閱周邊道路與鄰近店家監視器畫面，並同步進行訪查，比對相關影像資料，全力鎖定嫌犯身分。

凌晨逮捕嫌犯 依法移送偵辦

專案小組經連夜追查，鎖定50歲林姓男子涉案，並於今日凌晨2時50分許，在其位於北區的住處將人查緝到案，依法帶回偵辦。警方表示，全案將依《刑法》恐嚇公眾罪及傷害罪，移送台中地檢署進一步偵辦。

警方回應：暴力零容忍

第二分局分局長鍾承志表示，警方對任何暴力不法行為均採取零容忍態度，必定迅速查緝、依法究責，以維護市民安全與社會秩序。同時也提醒民眾，若在公共場所遇到突發狀況或可疑行為，應保持冷靜並立即撥打110報案，交由警方處理。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

竹聯幫老大「鬼見愁」吳敦辭世！晚年遭兒捲款害借貸度日...談及哭紅雙眼 女兒回應曝

同事眼中溫和足療師...竟突抓狂隨機砍人「追到警局門口也不放過」 背景曝光

借手機遭拒就砍人？苗栗市場持刀嫌胸口中彈亡 33歲警頭遭砍重傷狀況曝