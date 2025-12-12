先前說的25萬人排隊要買呢? 「川普金卡」上路 傳首日申購不如預期

「川普金卡」的官方網站已於前（10）日下午上線，據傳實際銷售狀況不如預期。 圖：翻攝自 X@白宮

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）日前已正式啟動「川普金卡」（Trump Gold Card），允許具備「非凡或卓越能力」的外國人透過繳納一百萬美元的貢獻金，快速取得美國永久居留權。然而，這項計畫在推行初期市場熱度並不如預期。

據《CNN》報導，川普政府推出的「川普金卡」官方網站已上線，承諾申請人將能「在創紀錄的時間內獲得美國居留權」。申請人需支付一萬五千美元的國土安全部（DHS）處理費，並在通過背景審查後，再貢獻一百萬美元（約新臺幣三千一百二十四萬元）。若為企業擔保引進外國工人，則需支付兩百萬美元的擔保金。

川普今年推出「金卡」移民政策，傳聞實際銷售量不如三月預期。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在《福斯新聞》節目中積極推廣此項政策，並宣傳其核心理念：「讓我們引進最優秀的人才來幫助美國，讓我們為美國繳納一百萬美元。」網站資訊顯示，一旦提交申請材料，審核流程預計只需數週，成功的申請人將獲得 EB-1 或 EB-2 簽證持有人身份的合法永久居留權。

然而，市場對於「川普金卡」的實際需求量令人懷疑。X 帳號「Jay Yates」指出，今年 3 月盧特尼克曾表示，當時定價五百萬美元的「金卡」在一天之內就賣出了一千張，更有 25 萬人在排隊等候。但如今價格大幅下調至一百萬美元的「金卡」正式推出，據傳首批申請人卻只有約 1 萬人，市場反應不如原先預期熱烈。

