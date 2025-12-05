「先動手就是不對！」賴瑞隆為兒霸凌案道歉：未來會花更多時間教養小孩

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意爭取高雄市長提名的賴瑞隆，其8歲兒子被爆出在校霸凌同學，且受害者不只一位，更有家長控訴校方處理態度消極。對此，賴瑞隆今（5）日親上火線回應，他平常花太多時間在政治工作，在陪伴、教養上有所不足，他要表達最大的歉意，也會自我檢討，未來也願意花更多時間與雙方父母溝通，希望能給孩子們更健康的環境。

有意爭取高雄市長提名的賴瑞隆，其8歲兒子被爆出在校霸凌同學，且受害者不只一位。（許詠晴攝）

該校方4日指出，賴瑞隆兒子10月16日與女同學在跑道上發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後仍遭賴同學在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，校方則於10月28日得知此事後啟動通報，女同學家長並於11月26日正式提出霸凌調查。



校方表示，女同學曾反映賴同學罵她「神經病」，其母親也指出哥哥之前同樣遭罵，兩案均被列入調查。12月2日又發生新衝突，賴同學在體育課中也故意踢了另一名徐同學，造成臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動社政通報，但家長尚未提出霸凌調查。

賴瑞隆今早召開記者會說明，當時學校有立即介入輔導，找雙方學生來溝通，以為已順利處理完畢，沒想到還有後續狀況，他要再次表達自責，大家都希望孩子能健康快樂長大，這部分他還是要表達最大的歉意。

賴瑞隆說，不管雙方狀況為何，先動手就是不對，他也不斷跟孩子們說不能夠動手，動手絕對是不對的，所以他必須要自我檢討，平常花相當多時間在政治工作上，但在陪伴、教養孩子上確實不夠，不管是對孩子、家長獲學校都感到很抱歉。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母的責任，8歲是人生成長的重要階段之一，必須學會更多負責、同理、尊重他人，所以他未來會花更多時間陪伴與教養孩子，也希望透過這件事得到更多學習與成長。

賴瑞隆說，目前外界有很多說法，但案件在學校程序進行當中，基於雙方孩子的權益，尊重學校的相關程序，他未來也願意跟雙方父母花更多時間來溝通，希望協助孩子們有更多的成長。

賴瑞隆重申，自己因素沒有好好照顧好孩子，導致兩個8歲孩子的衝突產生如此大的效應，他要再次表達最大的一個歉意，也會自我檢討，希望未來能跟雙方父母共同努力，給孩子們更健康的學習環境。

至於傳出對方母親態度不好？賴瑞隆說，每個父母親都是疼愛孩子的，理解他們的心情，過去他花在政治的時間比較多，在孩子成長教育方面不足，他會檢討、花更多時間投入這件事，希望大家能在這件事上給孩子更好的未來。

媒體問到，目前為民進黨高雄市長初選階段，真的有更多時間能陪小孩？賴瑞隆說，平常晚間回家會跟孩子聊天、唸書，現在孩子8歲還在學習，有不斷教他們要尊重、同理別人，家庭還是很重要的一部分，可能會影響到其他小孩，他會重新調配自己的時間。

