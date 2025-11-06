先卡位賺錢！天剛科技董座疑內線套利百萬 北檢兵分4路搜索

台北地檢署外觀。

天剛科技（5310）張姓董事長、時任黃姓財務長涉嫌在公司發布利多消息前，透過親友提前進場買股，擬制性獲利高達上百萬元，台北地檢署今（6日）兵分4路搜索，約談5名被告，全案朝《證券交易法》內線交易方向偵辦。

據了解，天剛科技於2021年3月11日發布私募普通股訊息，上限1500萬股，參考股價為12.5元，私募定價10元，是參考價的80%。

天剛科技指出，私募普通股目的為充實營運資金，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，預計可支應營運所需資金、償還借款以降低負債比率、強化整體財務結構、及提升營運效能，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。

當時身為天剛股東、春豐國際應募人張姓男子透過父親及父親友人羅姓女子提前進場，獲利數百萬元；時任財務長黃男也涉嫌透過友人買股，擬制性獲利上百萬元。

北檢獲報，6日搜索張姓董事長等5名被告住居所共4處，另約談5名被告案釐清案情，全案將朝《證券交易法》內線交易方向偵辦。



