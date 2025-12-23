「先去吃馬鈴薯排骨湯」今年訪韓外國客破1850萬 每1.68秒就1人

訪韓外國旅客創新高，顯示南韓文化的知名度大增。圖為首爾仁川機場。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/23）報導，南韓今年外國旅客已突破1850萬人次，等於每1.68秒，就有1名外國旅客入境，第1850萬位入境的外國旅客，今天入境時接受慶祝活動，並開心表示：「我要先去吃馬鈴薯排骨湯。」依國籍來看，前三多的外國旅客分別來自中國、日本與台灣。

據韓媒「Edaily」報導，今天在仁川國際機場第二航廈，迎來今年南韓第1850萬位外國旅客，她是來自新加坡的莎曼妮（Sharmaine Lee），明天就是這位旅客的生日，為了好好慶祝，並享受年末的聖誕節假期，莎曼妮第10次造訪南韓，她笑著說：「我超喜歡吃馬鈴薯排骨湯，等一下就先去吃」、「我最近迷上《Kpop獵魔女團》，下午打算去逛獵魔女團的快閃店。」

報導指出，今年造訪南韓的外國旅客，有望突破1870萬人次，刷新歷史紀錄，文化體育觀光部與韓國觀光公社，為了紀念史上最多外國旅客數，特地在仁川機場為第1850萬名外國旅客慶祝。

據悉，2019年的訪韓外國旅客數，曾創下1750萬人次的紀錄，但2020年受新冠疫情影響，驟減至252萬人，2024年回升至1103萬人，今年如果達成預估的1870萬人，依照時間換算，等於每1.68秒就有1名外國旅客，踏入南韓境內。

馬鈴薯排骨湯是南韓特色料理，也有許多外國旅客慕名前往。翻攝우리의식탁官網

文化體育觀光部第二次官金大賢（김대현，音譯）在活動致詞時表示：「韓國文化的全球知名度提升，韓國已經從『總有一天要去的國家』，變成『現在就想立刻去的國家』」、「過去來韓國的外國旅客，大多重視購物，但現今轉向『體驗式旅遊』，享受韓國的文化，出現本質上的轉變。」

依國籍來看，今年1至10月南韓的外國旅客，最多仍來自中國，佔總數的30%，高達471萬人次，較去年同期增加18%，比例第二高的為日本旅客，佔整體的19%，1至10月累計298萬人次，預估今年將達到361萬人次，排名第三的是台灣旅客，佔整體10%，1至10月累計156萬人次，較去年同期增加27%。

評論指出，雖然今年外國旅客數字亮眼，但再訪率與地方旅遊的比例，仍然有進步空間，政府應改變觀光過度集中首都圈的情況。

