先反紅媒後挺紅媒！丁允恭「辦公室打炮自嘲」酸黃國昌引熱議

即時中心／林耿郁報導

前天1月30日，藍白在立法院聯手修正《衛星廣播電視法》，讓中天電視有望重返52台播出，引發各界爭議；前總統府發言人丁允恭，就在個人臉書暗諷黃國昌過去反紅媒、現在卻挺紅媒；並稱自己在辦公室打炮違背期待，「但沒有在要求政府禁止辦公室打炮然後才打。」

爭議再現！前（30）天立法院在藍白聯手下，修正《衛星廣播電視法》，讓原本被NCC撤照的中天電視，有望回到52台播出；對此曾經在2019年6月，與「館長」陳之漢一起號召群眾上凱道「反紅媒」的民眾黨立委黃國昌，如今卻投下贊成中天電視「復播」的一票，引起各界爭議。

對此，前總統府發言人、民進黨新聞輿情部主任丁允恭，在臉書發文開酸，「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待。但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打炮之後然後才打。」並配上黃國昌當年號召群眾「反紅媒」的照片，諷刺意味明顯。

貼文一出引發大量網友按讚，有人力挺丁允恭「這種七傷拳只有你能打」、「拿黃國昌來和你相比太污辱你啦!!比才華比人品，你真的好太多了」；但也有人質疑「打炮打出優越感來了」、「才幹過人」；言論持續引發熱議。

辦公室當炮房！涉不倫婚外情 丁允恭遭監院彈劾

2020年9月9日，《鏡週刊》爆料時任總統府發言人丁允恭，涉嫌在高雄市新聞局長任內劈腿多名女子，其中一名女性更三度懷孕，但被丁允恭以「影響政治前途」為由要求墮胎。

消息見光後，丁允恭當天請辭發言人職務；後續丁允恭遭監察院彈劾、移送懲戒法院。2025年10月，二審判決撤職，並停止任用3年。



《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

