先喝道台中門市開出200萬發票特獎！加碼抽2名免費喝30天
財政部公布114年9、10月統一發票中獎號碼，連鎖飲料品牌「先喝道」宣布有消費者於台中中友店花費95元購買兩杯飲品，幸運中得特獎200萬元。為慶祝此喜事並與顧客分享福氣，先喝道隨即推出加碼抽獎活動，將抽出2位幸運得主可免費喝飲料一整個月。
先喝道在官方臉書粉絲專頁公告，該名幸運消費者於台中中友店購買「台灣四季春」與「英式蜜桃拿鐵」兩杯飲品，發票號碼正是特獎號碼「46587380」。店家表示:「先喝道這兩杯飲料帶財!」並宣布發起加碼活動回饋民眾。
此次抽獎獎項包括「四季春茶王30杯」與「蜜桃風味拿鐵30杯」，每個獎項各選出一名幸運得主，相當於可免費喝一個月份的飲料。參加資格為只要民眾在11月期間於先喝道購買任一飲品，憑發票即可參加抽獎。活動自即日起至12月4日止，得獎名單將於12月5日在臉書留言區公布。
中獎者可至直營門市兌換獎品，兌換期限延至2026年1月31日。財政部公布的114年9、10月統一發票中獎號碼，特別獎號碼為「25834483」可獲1，000萬元，特獎號碼為「46587380」可獲200萬元，頭獎號碼則分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」可獲20萬元。
財政部提醒，該期發票領獎期間自12月6日至115年3月5日止。中獎人須攜帶身分證及中獎發票，依代發單位公告時間至櫃檯兌領，逾期將無法領獎。先喝道誠摯邀請所有民眾踴躍參與抽獎活動，共享這份好運。
