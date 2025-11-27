先喝道開出特獎發票！幸運兒95元買飲料爽中200萬

先喝道開出200萬發票大獎。 （示意圖／東森新聞）





統一發票開獎日是許多民眾引頸期盼的日子，大家都想知道自己會不會是清冊上的幸運兒。9-10月統一發票中獎號碼於25日公布，連鎖飲料店先喝道在臉書粉專宣布有客人消費95元，中了200萬特獎，還做出慶祝優惠活動。

先喝道官方臉書昨（26）日在臉書特別發文「恭喜！號外！買四季春+英式蜜桃拿鐵（95元）爽中200萬特獎發票」，讓許多網友留言表示十分羨慕，還有人開玩笑說「這兩種飲料是不是帶財？」

先喝道臉書隨後又祭出優惠活動，跟網友一起沾沾喜氣。官方宣布加碼抽出2位幸運兒免費喝30天，只要出示11月份在先喝道消費的發票就能參與抽獎，抽出兩名中獎者享有四季春茶王30杯、蜜桃風味拿鐵30杯。

台中中友百貨的官方粉專也發文同慶，開心表示「接二連三的好運都在中友發生！恭喜C棟1F先喝道本期開出200萬元特獎發票，消費金額是95元，最近有在先喝道購買二杯茶飲的顧客，趕緊看看手中的發票是不是中獎囉」。

