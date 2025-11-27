先喝道開出200萬發票！加碼抽整月飲料免費喝

飲料品牌「先喝道」宣布消費者購買飲品中統一發票大獎，隨即推出抽獎活動回饋民眾。（圖／翻攝自先喝道臉書）





統一發票114年9、10月中獎號碼於日前開獎，飲料品牌「先喝道」宣布有一名消費者於台中中友店花95元購買兩杯飲料中「特獎200萬元」大獎，為慶祝喜事，先喝到祭出加碼抽獎活動，抽出2位幸運兒可免費一個月喝飲料，邀請民眾參加。

「先喝道」在官方社群公告，一名消費者於台中中友店僅花95元購買「台灣四季春」與「英式蜜桃拿鐵」兩杯飲品，就幸運抱走統一發票大獎。店家表示：「先喝道這兩杯飲料帶財！」並隨即宣布加碼抽獎活動，將抽出兩位幸運得主，贈送免費飲品一整個月。

此次抽獎獎項包括「四季春茶王」與「蜜桃風味拿鐵」各30杯，每個獎項各選出一名幸運得主。只要民眾在11月期間於先喝道購買任一飲品，憑發票即可參加抽獎。活動自即日起至12月4日止，得獎名單將於12月5日公布。中獎者可至直營門市兌換獎品，兌換期限延至2026年1月31日，店家誠摯邀請所有民眾踴躍參與，共享好運。

貼文發出後，許多網友紛紛留言，「先喝道發票很容易中獎」、「希望我也能這麼幸運」、「對麻粿的愛，海枯石爛」、「最愛水果茶系列」、「鮮橙翡翠超好喝」。

財政部近日公布114年9、10月統一發票中獎號碼，其中1,000萬元特別獎號碼為「25834483」，200萬元特獎號碼為「46587380」，20萬元頭獎則分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。

財政部提醒，該期發票領獎期間自114年12月6日至115年3月5日止，中獎人須攜帶身分證及中獎發票，依代發單位公告時間至櫃檯兌領，逾期將無法領獎。

先喝道為慶祝門市開出發票大獎，祭出抽獎活動。（圖／翻攝自先喝道Threads）

