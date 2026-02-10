先嗇宮丙午年花燈十三日登場 青花瓷、二層樓高花燈創紀錄

先嗇宮今年首創由青花瓷組成的二層樓高花燈。（先嗇宮提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市二重先嗇宮丙午年花燈活動，將於13日（農曆12月26日）下午六時於先嗇宮前神農百草公園舉行開燈儀式，預計展到農曆於元月底，為期一個月時間。今年有全台最大的青花瓷器組合而成的首創二層樓高花燈；由2000個青花瓷湯匙、15000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤子及300個青花瓷茶杯，經6位工匠、花34個工作天完成，創全國紀錄。

另有一對用回收藥瓶製作的麒麟獻瑞，每隻20000支回收藥瓶子組成高2.3米精采絕倫。先嗇宮主委李乾龍表示，主燈13米長*6米高的馬上發財財神爺，騎坐駿馬手捧金元寶遍地金元寶喜氣萬分一見發財；副燈為五隻可愛貓熊姿態超萌寓意五福臨門、步步高升。另在草地上有25隻各式造型的駿馬非常壯觀。

用回收藥瓶製作的麒麟獻瑞花燈，以20000支回收藥瓶子組成。（先嗇宮提供）

李乾龍提到，先嗇宮還提供一座32米*8米萬馬奔騰參加新北元宵燈會作為副燈氣勢磅礡。另有三座描述江蘇省景區造型的花燈，歡迎農曆正月六日到二重疏洪道參觀新北燈會。