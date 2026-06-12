先嗇宮272週年神農文化祭登場 180萬粉絲操偶名家蔡冬梅親臨演出

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市三重年度文化盛事「神農文化祭」熱鬧登場。隨著先嗇宮創建272週年，神農文化祭也邁入第26屆，從地方熟悉的「三重埔大拜拜」，逐步發展成兼具文化傳承、教育推廣與公益關懷的重要活動。今年活動高潮將於12日、13日晚間7時登場，邀請國家級提線木偶與漳州歌仔戲接力演出，讓民眾近距離感受傳統戲曲藝術魅力。

新北市各地供奉神農大帝的宮廟11日紛紛舉辦祝壽祈福活動，新北市政府由民政局長林耀長，代表市長侯友宜前往三重先帝宮參拜，恭祝神農大帝聖誕千秋並致贈「赫濯聲靈」匾額，祈求風調雨順、國泰民安，市民安居樂業。

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先嗇宮近年持續透過大型文化活動推廣傳統藝術。2025年神農文化季結合新北燈會，邀請曾於熱門戲劇《延禧攻略》亮相、列入中國非物質文化遺產的山西打鐵花團隊演出，以高溫鐵水揮灑出璀璨火花，震撼畫面吸引大批攝影愛好者及戲劇粉絲到場朝聖，現場人潮擠滿草坪與天橋，盛況空前。

先嗇宮今年為了慶賀神農文化祭，邀請來2006年被登錄為國家級非物質遺產名錄的提線木偶，以及漳州歌仔戲等表演。表演重點是擁有180萬粉絲、點播超過1億總量的操偶師蔡冬梅，她在2024年讓提線木偶登上央視戲曲春晚，使小眾表演進入大眾視野，此次將親自到先嗇宮替所有信眾演出。

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另一項重頭戲則是漳州歌仔戲。漳州歌仔戲與台灣歌仔戲系出同源，不僅承載深厚文化底蘊，也曾登上北京奧運舞台演出，展現傳統戲曲藝術風采。今年2大表演團隊將於先嗇宮帶來長達130分鐘的精彩節目，透過戲曲、音樂與操偶技藝，讓民眾近距離欣賞傳統藝術之美，也為今年神農文化祭增添濃厚文化氣息。

照片來源：先嗇宮提供

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