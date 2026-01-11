先噴賴清德2分鐘 黃國昌：新北我來！

▲黃國昌上台致詞先噴賴清德2分鐘，隨後才疾呼「我準備好了，新北我來」。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.11）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（11）日於新北舉辦後援會成立大會，致詞時先是提及去年初在自由廣場讓國人宣示推翻總統賴清德與綠色獨裁體系，而今天後援會活動開始前，就已經有網軍側翼在黑民眾黨，但民眾黨不是吃素的，面對民進黨拿納稅錢養媒體也從來沒有怕過，如今他要跟全台灣人民宣示，柯文哲顧台灣，「新北我來！」

黃國昌致詞時表示，民眾黨一路以來都不容易，還記得去年1月初民眾黨進駐在自由廣場前，公開向全台灣人民宣示，要推翻賴清德跟綠色獨裁體系，當天記得非常清楚，所有願意一起捍衛司法正義的勇敢台灣人，不僅塞爆了自由廣場，聚集的人潮一路從中山南路蔓延到愛國東路口，滿滿的全部都是人。

廣告 廣告

黃國昌表示，民眾黨像台灣人展示了勇氣與決心，在捍衛公平正義的道路上，永遠站在第一線，而今天後援會活動開始前，就已經有網軍側翼在黑民眾黨，但民眾黨不是吃素的，面對民進黨拿納稅錢養媒體也從來沒有怕過，如今他要跟全台灣人民宣示，柯文哲顧台灣，「新北我來！」

黃國昌表示，新北是全國人口最多的城市，在這個2052平方公里的土地上，1032個里、178萬個家庭、404萬人口的新北市。在2026年的今天，需要的是一個有魄力、有決心、有執行力、有效率的新北市長，自己以百分之百的信心站在這邊跟大家報告，「我準備好了，新北我來！」

黃國昌說，自己要承接著柯文哲所講的那句話「政治的核心在於執行力」，絕對不空口說白話。以過去汐止交通為例，社后高速公路閘道在地方拖了16年，從中央到地方，兩個政府推來推去，汐止的鄉親苦等了16年，但是自己的個性絕對不可能讓你這樣拖、這樣混，因此用了3年的時間不斷找中央地方開會，而在2019年離開立法院的時候，交通部正式核定，南下匝道不僅是通過設計，連經費都撥下來了，自己在一個立委任期之內就把它完成了，這就是執行力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／赴美談國防、關稅 黃國昌：執政黨擺爛民眾黨有責任撐起國家

民眾黨宣布今晚閃電訪美！黃國昌領軍直奔華府 成員有這四人

里長脫北選議員控程序黑箱 黃國昌開噴：要保送他才公平？