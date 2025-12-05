先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近

（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部地區清晨更下探11至12度。中央氣象署指出，周末東北季風稍減弱，各地氣溫可望短暫回升，但下週一（8日）新一波東北季風再度增強，北部與東半部將再轉雨。氣象專家林得恩進一步提醒，真正值得留意的是 12 月 13、14 日前後，一波具「大陸冷氣團」強度的冷空氣可能南下，強度恐為入冬以來最明顯。

今日北部、東北部雲量偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，其餘地區則為多雲到晴。氣溫方面，北部與宜花高溫約 20、21 度，中南部可達 24 至 26 度；清晨低溫普遍落在 16 至 18 度，新竹關西更出現 11.8 度低溫，成為今日平地最低。

周六、周日（6、7日）東北季風稍減弱，水氣也同步減少，台灣多數地區可見陽光，僅基宜與大台北山區仍有局部短暫雨。氣溫回升後，北部高溫有望回到 22 至 24 度，中南部落在 26 至 27 度；但早晚溫差依舊明顯，尤其中南部日夜溫差可達 10 度以上。

不過，自下週一起，天氣再度轉變。中央氣象署表示，新一波東北季風增強後，北部、東北部以及花蓮將再度轉為濕涼，氣溫下降，降雨也會再次增多。周二（9日）影響最明顯，迎風面多有零星短暫雨，其餘地區則以多雲到晴為主。

氣象專家林得恩於「林老師氣象站」提醒，本週末雖短暫回暖，但冷空氣會再次接力報到，真正的重點落在下週中旬。他指出，12 月 13、14 日可能迎來「強冷空氣」，若條件具備，有機會成為今年首波達到「大陸冷氣團」等級的冷氣團，屆時全台氣溫恐明顯下滑，北台灣可能再度出現連續低溫與濕冷天氣。

林得恩也表示，這波可能的強冷空氣目前仍需持續觀察，但模式顯示冷度相對明顯，民眾應提前留意氣溫變化，做好保暖準備。他強調，12 月下旬前仍屬冷空氣活躍期，接連降溫事件並不罕見，提醒戶外工作者、機車族及長者提前注意健康狀況。

