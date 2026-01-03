先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度

受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。

「天氣職人-吳聖宇」分析指出，隨著中高層短波槽通過台灣，槽後乾燥冷空氣南下，北部與東北部連日降雨的情況明顯緩解，天氣型態轉為「乾冷」。今（3）日清晨台灣本島平地最低溫出現在雲林古坑7.2度，嘉義竹崎7.4度、南投名間8.0度，中北部及東北部多處空曠地區低溫普遍落在8至10度之間。台北測站昨（2）日晚間最低降至11.6度，達到強烈大陸冷氣團標準。

氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，受強風影響，中部以北至宜蘭一帶清晨實際體感溫度僅約5度，沿海、空曠地區及近山區低溫更有跌破10度以下的風險，民眾務必加強保暖。

吳聖宇指出，週六、週日受高壓脊東移影響，水氣偏少，除了迎風面的北海岸、東半部偶有零星短暫雨外，西半部多為晴到多雲，白天氣溫逐漸回升。週日白天北部及宜蘭高溫可回升至20至22度，中部與花東約21至23度，南部則有機會達23至25度。不過夜晚至清晨輻射冷卻效應明顯，空曠地區低溫仍可能降至7至9度，日夜溫差大。

林得恩進一步表示，1月5日起，第二波強烈大陸冷氣團南下，天氣型態將呈現「先濕冷、後轉乾冷」，北部、東北部再度轉為陰冷有雨。週二起冷空氣影響加深，白天高溫明顯受限，北台灣高溫僅15至17度，夜晚與清晨低溫持續偏低。

林得恩提醒，週三至週五強烈大陸冷氣團影響最為顯著，乾冷空氣一波波南下，雖然降雨不多，但低溫時間長，輻射冷卻加持下，空曠地區可能連續多日出現7至9度低溫，高山與山區需留意路面結冰風險。長時間低溫與劇烈日夜溫差，對長者、孩童與心血管疾病患者影響較大，務必做好防寒與健康管理。

