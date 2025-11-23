先天小耳症未重建 22歲成大生活出真我

13歲腭裂男孩宋晨希（右）與22歲小耳症蔡承祐（左）今年都獲頒羅慧夫顱顏基金會得福獎助學金。

（羅慧夫顱顏基金會提供）

記者傅希堯∕台北報導

羅慧夫顱顏基金會23日頒贈北部地區得福獎助學金，13歲腭裂男孩宋晨希以全英文演講，就讀成功大學22歲小耳症青年蔡承祐婉拒外耳重建，羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青指出，獲得獎助學金的228名同學，都展現出不向命運低頭的勇氣與自信。

13歲的宋晨希出生時因腭裂接受過修補手術，現在是位自信陽光的少年，他以流利英文發表演講My Favorite Color，宋晨希指出，紫色象徵高貴與優雅，提醒他在面對困難時保持冷靜與自信。紫色不會過於顯眼，但卻美麗且重要，就像我一樣。這份堅定與自信，讓他勇敢站上舞台，更是台下同齡孩子眼中的榜樣。

22歲蔡承祐目前為成功大學大四生，他先天小耳症卻婉拒外耳重建，蔡承祐指出，童年時，他曾因「不一樣」而感到壓力，但沒有選擇退縮，反而努力在課業與生活中尋找突破，認為小耳不是缺陷，而是他的特色，而這份信念，讓他在成長過程中不斷累積勇氣。

柯雯青表示，每年看見顱顏青年在不同的領域表現優異，更加確定基金會提供獎助學金這項服務是正確的決定。在每年的獎助學金頒獎典禮中，看見顱顏青年齊聚一堂，彼此關心和支持，深感欣慰，他們不是孤軍奮戰，是互相扶持鼓勵的一家人。

羅慧夫顱顏基金會指出，得福青年獎助學金是表揚在學業及各項才藝有優秀表現的顱顏青年，今年全台共有228位顱顏孩子獲獎，其中包含碩博士組15位、大專組80位、高中職組47位、國中組50位、特殊才藝26位以及助學金10位。