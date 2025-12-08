先天豐龍聖道堂捐新型救護車 助山崎分隊提升救護量能

台中烏日先天豐龍聖道堂捐贈新竹縣政府消防局新型救護車。





台中烏日先天豐龍聖道堂秉持慈善濟世精神，捐贈新竹縣政府消防局新型救護車1輛，總價新臺幣392萬2,510元，並將配置於救護勤務量極高的新豐鄉山崎消防分隊，同時也捐贈300份物資給予社會處提供經濟弱勢家庭即時支援，捐贈儀式8日在縣政府大廳舉行，由新竹縣長楊文科親自主持，表達對先天豐龍聖道堂的肯定與感謝。

縣府消防局陳中振指出，山崎消防分隊位於交通繁忙的台1線旁，又鄰近新埔、湖口與竹北等地，經常跨區支援救護，每年救護量相當龐大。本次獲贈的新型救護車不僅大幅提升分隊的救護能量，更有助於強化全縣緊急醫療服務品質。

此次捐贈的救護車配備多項先進器材，包括電動擔架床、攜帶式自動電擊器、履帶式搬運椅、自動給氧器、小兒擔架床固定裝置組，以及成人與幼兒用骨盆固定器。電動擔架床能有效減輕救護人員在搬運病患時的腰部負荷，提升作業安全；攜帶式自動電擊器則是處理OHCA患者不可或缺的關鍵急救裝備。

救護車內也配置履帶式搬運椅，可大幅提升上下樓搬運的效率與安全性，而自動給氧器能提供穩定的氧氣輸出，使患者在運送途中獲得更好照護。此外，小兒擔架床固定裝置組讓兒童在救護運送過程中能更為安全穩定；成人及幼兒骨盆固定器則可有效固定傷患的骨盆，降低二次傷害的風險。





