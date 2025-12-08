先天豐龍聖道堂捐392萬救護車予竹縣消防局 助山崎分隊提升救護量能

先天豐龍聖道堂捐三百九十二萬救護車予竹縣消防局，救護車內配置竹縣第一個電動擔架，提升救護量能。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為回饋社會、保障鄉親生命安全，台中烏日先天豐龍聖道堂秉持慈善濟世的精神，八日捐贈新竹縣政府消防局最新型救護車一輛，總價三百九十二萬多元，將配置於救護勤務量極高的山崎消防分隊，同時也捐贈三百份物資給予社會處提供經濟弱勢家庭即時支援，由縣長楊文科代表接受，楊文科對先天豐龍聖道堂的捐助表示肯定與感謝。

堂主廖淨愷表示，秉持地母娘娘慈悲救世的精神，長期帶領功德主投入公益，並主動與消防局聯繫，捐贈救護車及先進救護器材，依循神示將資源分配至需要的縣市消防單位，為地方救護量能注入重要力量，希望消防弟兄們平安執勤，同時可以善加運用這些設備及儀器，讓縣民更加平安、健康。

楊文科說，救護車上的設備價值不斐，可說是竹縣目前最新且完備的救護車，相信可以挽救更多鄉親朋友生命，也保障消防隊員的安全。

消防局長陳中振指出，山崎消防分隊位於交通繁忙的台一線旁，又鄰近新埔、湖口與竹北等地，經常跨區支援救護，每年救護量相當龐大。本次獲贈的新型救護車不僅大幅提升分隊的救護能量，更有助於強化全縣緊急醫療服務品質。

? 消防局表示，此次捐贈的救護車配備多項先進器材，包括電動擔架床、攜帶式自動電擊器、履帶式搬運椅、自動給氧器、小兒擔架床固定裝置組，以及成人與幼兒用骨盆固定器。電動擔架床能有效減輕救護人員在搬運病患時的腰部負荷，提升作業安全；攜帶式自動電擊器則是處理OHCA患者不可或缺的關鍵急救裝備。

? 救護車內也配置履帶式搬運椅，可大幅提升上下樓搬運的效率與安全性，而自動給氧器能提供穩定的氧氣輸出，使患者在運送途中獲得更好照護。此外，小兒擔架床固定裝置組讓兒童在救護運送過程中能更為安全穩定；成人及幼兒骨盆固定器則可有效固定傷患的骨盆，降低二次傷害的風險。

