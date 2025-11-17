先威逼再示好？美先進航母進駐加勒比海 川普：可跟馬杜洛談談

國際中心／綜合報導

美國總統川普16日表示，可能會與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）展開談判。川普說出此番話的同時，美國正在加勒比海地區大規模增兵、同時強力施壓馬杜洛，因此被認為是局勢有緩和的跡象之一。

同日，美國最先進的航母「福特號」（USS Gerald R Ford），已進入加勒比海，前一日（15日）美方才表示又攻擊一艘涉嫌運毒的船隻，造成船上至少3人死亡。

川普、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

川普稱能與馬杜洛會談

路透報導指，美國近期在委內瑞拉外海，以及東太平洋針對疑似販毒船隻發動多起致命攻擊，聲稱在打擊毒品走私，並多次對委內瑞拉總統馬杜洛施壓，並指控馬杜洛與非法毒品交易有關，但馬杜洛對此否認。

川普16日對記者說：「我們可能會與馬杜洛進行一些討論，看看會有什麼結果。他們會想要談。」川普並未進一步透露談判的細節。

當被問到「馬杜洛想談談」是什麼意思時，川普表示他不清楚，僅稱：「我跟誰都能談。」川普曾在10月初中止與委國的外交接觸。然而，川普仍暗示他將繼續對馬杜洛施壓。馬杜洛自2013年掌權，美國並不承認他為委內瑞拉的合法總統。

消息人士指出，美高階政府官員上周在白宮舉行了三場會議，討論針對委內瑞拉的可能軍事行動選項，包括在委國境內發動地面打擊。川普14日稱，他「已大致做好決定」要如何處理委內瑞拉問題。

委內瑞拉官方尚未針對川普的最新談話做出回覆。

又一組織被列恐怖組織

美國務卿盧比歐（ Marco Rubio）表示，美國將把涉嫌的毒品組織「太陽神之卡特爾」（Cartel de los Soles）列為「海外恐怖組織」，任何在美國的人向該組織提供物質支援都將構成犯罪。

美國官員指控「太陽神之卡特爾」與先前已被華府列為海外恐怖組織的委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）合作，將非法毒品輸入美國。川普政府還指控馬杜洛領導「太陽神之卡特爾」，馬杜洛再次否認。

因此當被問到盧比歐這項宣布，是否代表著美國可能攻擊馬杜洛在委內瑞拉的資產與基礎設施時，川普說：「這讓我們能那麼做，但我們還沒說我們會那麼做。」

美軍高調軍事集結

五角大廈16日表示，美國海軍最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）及其打擊群已進入加勒比海，艦上有5000名軍事人員及數十架戰機。美軍在該地區已部署8艘軍艦、一艘核潛艇與F-35戰機。

然而，對於美國大動作的部署與攻擊行動，包括國際特赦組織在內的人權團體，譴責這些攻擊船隻的行動是非法的法外處決行為；部分美國盟友也越來越擔憂華府可能違反國際法。美國軍方15日才又在東太平洋執行新一輪攻擊，造成3死。

美國「毒梟戰」引爭議

但白宮表示，美國正與毒梟交戰，而在武裝衝突中不需要法院程序；並且指控委內瑞拉政府與毒販勾結。委內瑞拉則正在準備防禦，以防美國可能發動攻擊。

根據15日公布的路透社與益普索（Ipsos）民調，只有35%的受訪者支持在未經委內瑞拉政府許可的情況下，動用美軍以減少毒品流入美國。

