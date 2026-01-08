先審總預算或彈劾總統？網路投票一面倒 打臉綠營民調中心

中央政府總預算審議卡關引發討論，民進黨8日公布綠營民調，稱有66.9％民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算。藍營青年軍賴苡任質疑，民進黨民調中心把綠營支持者做到92.3％，支持過總預算的也才66.9％？就知道原始平均下來數字會多難看。

民進黨政策會執行長吳思瑤8日在發布民調記者會表示，有49.3％的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算；更有66.9％的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算，比例是支持彈劾者的三倍。

賴苡任8日在《大新聞大爆卦》節目質疑，他連問問題的方式都沒有告訴你，你怎麼知道他第一個問題是不是說「你好，我們是民進黨民調中心？」主持人李珮瑄將民進黨圖卡拉到最大，但仍然看不清楚，在淡色背景右下角用白色標示小小的「民進黨民調中心」字樣。

《大爆卦》主持人李珮瑄將民進黨圖卡拉到最大，仍看不清楚「民進黨民調中心」字樣。（取自中天《大新聞大爆卦》）

賴苡任表示，「民調來源：民進黨民調中心。發布日期幾月幾號？你就是不想讓人家知道嘛！」旁邊藍委王育敏直呼心虛，經不起檢驗？賴苡任強調，他們的手法就是這麼拙劣、惡劣，這就是民進黨，雞鳴狗盜都有。如果今天是民進黨支持者，都已經知道是民進黨民調中心了，當然表態支持，應該要先顧總預算。但也許後面問到國民黨、民眾黨支持者，及中間選民，就沒有表明是民進黨民調中心。

「所以，完全毫無參考性！」賴苡任直言，都已經作弊做到這種地步了，把民進黨支持者做到92.3％，他都覺得有點少做了，就做99.99％沒有關係！結果平均下來，支持過總預算的也才66.9％？就知道如果不做到民進黨支持者是92.3％，原始平均下來數字會多難看？

《大爆卦》節目也現場進行網路調查，經過1小時投票，共5576人次參與，結果贊成「優先彈劾賴清德總統」的高達95％，贊成「優先通過明年總預算」的只有5％。網友在YT直播留言「當然是先彈劾呀」、「拚命買軍購不是為了保衛台灣，是為了將來落跑政治庇護的保護費」。

