先弒親再屠校！加拿大校園槍擊案動機浮現：出現警訊時沒人接住他





加拿大卑詩省（British Columbia）東北部一個2000多人的小鎮，在10日下午發生震驚全國的校園槍擊案。一名18歲的青年先在住家殺害母親與年幼弟弟，隨後闖入當地中學開槍掃射，造成大量師生死傷，最終舉槍自盡。整起事件共釀成 10 人死亡、超過 25 人受傷，是卑詩省歷來最嚴重的校園槍擊事件之一。

根據卑詩省皇家騎警（BC RCMP）公布的時間軸，案件發生於2月10日下午約1時。一名年輕女子突然從一處住宅驚慌跑出，向鄰居求救，表示屋內有人中槍。警方趕抵後，在屋內發現兩具遺體，確認為是兇嫌的 39歲母親 Jennifer 與11歲弟弟 Emmett，皆死於槍傷。

警方研判，嫌疑人隨後攜槍步行前往距離住宅不遠的中學，進入校園後不久便在走廊與圖書館等區域對師生開火。校內教職員與學生一度四散躲避，現場陷入混亂。

特勤接獲通報後進入校內搜索，陸續發現多名倒臥血泊的師生，嫌疑人則被發現已自殺身亡。這次的槍擊案，總共造成9人死亡、超過25人受傷。

槍手曾多次因心理健康通報，遭警方關注

皇家騎警證實，槍手為18歲的 Jesse Van Rootselaar，死因為自殘槍傷。社區居民形容，Jesse 性格內向、安靜，在學校並非問題學生，也未曾有明顯暴力行為。不過據警方透露，過去數年曾多次因 Jesse 的心理健康問題接到通報、前往他們家，並曾在該地址查扣過槍支；但相關槍械後續由合法持有人申請歸還。

而此舉也引發外界質疑，既有通報與扣槍紀錄，為何相關單位沒有進行更嚴格的風險評估與持續監管？

長期自我認同衝突，支持系統卻未接住

警方目前仍未對犯案動機下定論，但已將 Jesse 的心理健康狀況、家庭關係與長期社會孤立列為重點調查方向。

多名熟悉案件的消息人士指出，Jesse 從小便出現自我性別認同的困惑，但家庭與學校端未能提供穩定且持續的支持資源；在休學後，與同儕的連結進一步中斷，心理壓力可能長期累積，卻未被有效介入。

圖片來源：canva

專家特別強調，此案的暴力成因並非因為性別認同，但一名青少年若長期感到「無法被理解」、又缺乏家庭、校園與醫療系統的支持時，心理風險會顯著升高；再疊加取得武器的可能性，悲劇就有可能發生。

警方與學界也呼籲，勿將此案簡化為單一族群或身分的問題，而應正視制度層面的漏洞，包括：心理健康通報後的追蹤機制、校園早期預警系統，以及高風險家庭的跨部門介入是否真正到位。

圖片來源：canva

加拿大總理馬克卡尼（Mark Carney）已宣布全國政府機構降半旗7日，國會也為受害者默哀。公共安全部與衛生部門正聯合檢視現行槍枝管理與心理健康通報制度。

