先忙輝達案 李劉會延至2月初

台北市副市長李四川（見圖）與新北市副市長劉和然「李劉會」預計2月初才會舉辦。（本報資料照片）

國民黨新北市長人選遲遲未定，熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原本預計1月底前「李劉會」協調，據悉，李四川近期忙於輝達總部用地，將延至2月初舉辦。國民黨新北市黨部主委黃志雄29日表示，「李劉會」若談得成就圓滿，若談不成就辦初選，基本上就是2月15日前確定人選。

民進黨新北市長人選已定於一尊，國民黨人選遲遲未定，引發基層憂慮。國民黨新北市議員呂家愷說，過年走春是很好提升知名度的時間，盼「李劉會」可以快速圓滿，重點是讓彼此支持者都信服最後推出的人選。

身兼三重區黨部主委的議員王威元表示，黨內應遵照中央黨部既有提名作業規則與市黨部既定時程，尊重參選人的節奏「穩健前行、團結最好」。

他直言，目前最重要的是穩住陣腳，「不要自亂陣腳就好」，更呼籲黨內避免有人私下操作、到黨中央「搞東搞西」徒增紛擾。

王威元強調，新北市選情關鍵在於整合，提名過程若過度放話或製造對立，反而傷害整體選戰布局，「穩穩地把這件事結束，不要製造裂痕」，才是對黨、對選戰最有利的作法。

黃志雄表示，「李劉會」原則上不會公開時間地點，目前已與雙方溝通，2人會面若談得成就圓滿，若談不成就辦理初選，但初選方式、民調如何辦理還需再談，基本上就是2月15日前確定人選。

至於新北市長侯友宜是否出席「李劉會」，黃志雄表示，侯友宜是重中之重，一定會希望他參與協調。

侯友宜則表示，黨有它的規畫程序及時間節奏，一切按照節奏，大家透過溝通協調，從程序過程當中產生最好的人選來帶領新北市，讓市政能一棒接一棒延續下去。