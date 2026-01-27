美國總統川普以韓國國會未通過與美談定的貿易協定為由，宣布對韓關稅提高至25％，賴總統隨即喊話藍白不要讓台美談判結果生變。韓國政府從談判過程到結果都公開透明，但為確保國家利益，國會仍審慎以對。相較之下，政府對於台灣要付出什麼代價仍不願說清楚，不打開黑箱，又要人民如何埋單？

台美關稅談判日前宣稱達成協議，但行政院至今只說明台灣企業將自主投資美國2500億美元、政府以信保方式提供最高2500億美元授信額度，其他細節都未公布。包含美豬、美牛、稻米、基改農產品、醫材、汽車等進口限制是否放寬？哪些美國產品零關稅？政府和國營事業對美採購清單有什麼？政府信保的錢從哪裡來？都是問號。

即使是已經公布的部分也與美方說法有極大出入。政府說2500億美元是「企業自主投資」，且信保2500億美元是「上限」；但美國商務部長盧特尼克卻說，這5000億美元是頭期款，目標是要在川普任內將半導體產能40％移至美國。很顯然這不是「自主投資」更不是「上限」。

去年美日關稅談判前，時任日本首相石破茂就透露，稻米和汽車是兩大關鍵；美韓關稅談判達成協議，韓國總統李在明隨後也公布對美投資和採購的細節內容，即使如此，韓國國會仍堅持實質把關，韓國政府也尊重其審查權。

但賴政府不願打開談判黑箱，卻一味喊話要在野「不要焦土政策」、「不要擋」，顯然箱子裡放了爭議的內容。當年民進黨批評馬政府「服貿黑箱」，如今迴力鏢自打臉，要想國會埋單，就先打開黑箱吧！