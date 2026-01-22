先抓馬杜洛，後搶格陵蘭！川普為何頻打「對外衝突牌」 學者揭原因：共和黨壓力大了

​美國總統川普試圖以併購或武力手段占領丹麥自治領土格陵蘭島，歐洲各國等國近日向該島派遣部隊進行演習，美國則將對參與演習國家加徵10%關稅，若持續未達成收購目標，則將自6月1日起進一步提高關稅至25%，此舉使美歐關係持續緊張。對此，淡江大學財務金融學系博士段昌文在節目《財經一路發》分析「唐羅主義」對股市之影響。他指出，川普之所以動作頻頻，先是越境抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，又在格陵蘭議題上施壓歐洲，起因為民調太低，共和黨可能失去眾議院多數。

段昌文表示，川普第2任期至今，S&P 500指數漲了15.81%，從歷任總統就任第1年成績來看，最亮眼成績為羅斯福總統任期，漲幅達89.55%；前任總統拜登也有16.38%，都比川普第2任期高。通常美國總統在第2年的S&P 500均值都不高，平均值約為4.6%，通常在第2年總統將面對期中選舉壓力。

回顧歷史，段昌文指出，川普通常都是「高調開局，低調收場」，因此，歐洲8國若撤軍，可能導致美國真的對其加徵關稅。歐洲也有可能拋售美債，但丹麥所持美債大約1億美元，並不會對美國造成影響。同場節目主持人、財經專家阮慕驊則認為，今天市場黑天鵝並非AI泡沫，而是地緣政治風險。

段昌文也認同表示，川普只要一出手，黃金絕對漲，任何一個川普所造成事件，黃金對其不確定因素都表達的非常明顯，格陵蘭事件則使全球長短期債卷殖利率上升。

