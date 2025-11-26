先投書外媒再向人民報告 賴總統宣布增加1.25兆國防預算

總統賴清德宣布將提1.25兆追加國防預算 。（圖：總統府提供）

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，台灣時間今天（26日）凌晨刊出，由於中共對台軍事威脅不斷且日益嚴重，將大幅提高國防支出捍衛台灣民主，將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的國防特別預算。賴總統中午親自舉行記者會，透露北京當局以2027年完成武統台灣為目標，加速軍事整備，持續在台灣周邊演習，為了因應前所未有的局勢，未來國安團隊將成立常態性專案小組，以及持續推動國安十法立法，預計在未來8年，投入1兆2500億元的經費，建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。

賴清德表示，未來國安團隊會協同相關部會成立常態性專案小組，以民主台灣對比中國台灣為主軸，研擬行動計畫；行政院將評估各項重大施政與選舉期間中國大陸的介入干擾與可能的衝擊，藉由事實揭露與正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務推進強制性統一的警覺。另外今年三月針對中國大陸對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略已經有初步成效，未來將持續落實實行，並加速推動國安十法立法及相關措施。

賴總統指出，區域國家已普遍提高軍費、凝聚島鏈防衛共識，台灣更須展現自我防衛決心。政府將依北約標準逐步提升國防支出，目標在2027年前完成高戰備部隊，2033年前打造具全面嚇阻能力的防衛體系，同時推進空防、AI戰指、分層攔截、自主軍工產業等關鍵建設。賴總統強調，投資國防不僅是保衛和平，也將帶動產業升級與高科技人才投入，並呼籲朝野團結，拒絕以退讓換取「假和平」，共同守護民主台灣的未來。