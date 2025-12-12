先投書外媒再要預算？民眾黨：國會不是橡皮圖章

總統賴清德日前拋出高達1.25兆元的軍購特別預算，並宣示打造「台灣之盾」，卻未先向國會說明政策內容，引發社會高度質疑。台灣民眾黨立法院黨團今（12）日指出，如此攸關國家安全與世代財政負擔的重大政策，賴總統卻選擇先投書外媒，讓國會與人民淪為最後知情者，嚴重踐踏民主監督機制。

民眾黨團總召黃國昌表示，社會對1.25兆軍購特別預算高度分歧，相關民調顯示，不分年齡、教育程度與政黨傾向，過半民眾支持賴總統應親赴立法院進行國情報告，清楚說明政策內容並接受立委質詢。黃國昌強調，總統到國會報告本就是憲政責任，更是賴清德在2024年大選時對人民的公開承諾，沒有任何迴避空間。

針對賴政府以「2027年中共將攻台」作為編列天價軍購的論述基礎，民眾黨團指出，多數民眾並不認同此一說法，卻被迫承擔龐大財政壓力。若政府無法提出具體、可受檢驗的戰略藍圖與風險評估，只會加深社會不安與對政府的不信任。

民眾黨團重申，支持合理強化國防、提升自我防衛能力，但前提必須是資訊透明、接受國會監督，而不是以恐嚇式敘事推動黑箱預算。民眾黨將正式提案，要求賴總統兌現承諾，親自到立法院向全民說清楚「台灣之盾」與1.25兆軍購的真實內涵。

（圖片皆由民眾黨團提供）

