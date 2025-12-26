先抵觸家規才來談憲法？賴清德稱憲法規定預算須年底審竣 許甫酸：災難那部還是被彈劾那部

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

賴清德總統昨（25）日公開表示，「憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年度12月31日前審竣完畢」，相關說法引發討論。台灣民眾黨新聞部前主任、前媒體人許甫今（26）日提出質疑，直指賴總統的說法與憲政實務及歷史案例並不相符，反問「總統所指的究竟是哪一部憲法」。

賴清德指憲法限期審預算，許甫反問，「總統所指的究竟是哪一部憲法」（圖／許甫臉書）

許甫指出，若回顧過往實際案例，2019年度中央政府總預算案即為明確例證。根據當年媒體報導，「總預算通過三讀 賴內閣11日總辭」（中時新聞網，2019/01/11），立法院於2019年1月11日才完成總預算三讀，行政院隨後總辭，「總統，您說的憲法是哪部？您覺得災難的那部還是讓您被彈劾的那部？」

許甫進一步指出，當時民進黨處於完全執政，總統、行政院長、立法院長及立院多數皆為民進黨，「怎麼審預算都拖到隔年一月了，沒有一個民進黨人出來喊違反憲法？反倒是賴院長辭完之後出來挑戰現任總統蔡英文，先抵觸民進黨的家規！」若憲法真有明文規定必須在12月31日前完成預算審查，當年情況理應引發嚴重憲政爭議，但實際上並未出現相關指控，「憲法根本沒有規定明年總預算必須在當年度審竣完畢」。

他也質疑，賴清德總統所指的憲法，既非其過去曾形容為「中華民國憲法是災難」的憲法，也非台派引領期盼他達成的「台灣共和國制憲」新憲法，「那賴總統到底說的是哪部憲法？」

許甫同時回顧賴清德擔任台南市長期間的爭議指出，賴當年曾長達232天未進市議會進行施政報告、不接受總質詢，又不管登革熱疫情嚴峻（22760例，112人死亡），「三不市長，最後被監察院彈劾的原因之一，就是違背就職時向憲法宣示的職責義務。」許甫批評，「當年違背憲法被彈劾的市長，轉身成了虛構憲法並妄稱在野獨裁的總統，何其諷刺！」

