先搖才響？規模7強震全台有感 專家解析警報原理：P波大小是關鍵

昨晚東部海域發生規模7地震，全台多地明顯有感，也再次引發民眾對「國家級地震預警」快慢的討論。對此「台灣地震速報 Taiwan EEW」在Threads發文提醒「地震發生後才會啟動預警，並非事前預測」，呼籲民眾正確理解地震速報原理。

「台灣地震速報 Taiwan EEW」指出，地震速報的倒數時間，主要是針對破壞力較強的S波。靠近震央的地區，往往先感受到的速度較快，所以理所當然會先感受到破壞力較小的P波。粉專強調「是震央太靠近你，不是預警變慢」、「先有地震，才有預警」，希望外界不要誤解系統效能。

貼文曝光後，留言區湧入大量網友回應，不少人依所在地區分享實際體感差異。北部與震央較近的民眾表示，「我在北部，先感覺到地震一陣子才收到警報，第一個想法真的是完蛋了，震央很近，第二想法是可能在外海感應的裝置比較少」、「新北P波非常明顯」、「板橋，國家警報響1-2秒後感覺開始搖晃」。

相較之下，中南部與中部地區，多數網友回報警報時間相對充裕，「嘉義收到警報，體感幾乎有快半分鐘才開始搖，連長輩都覺得警報很早」、「南部地區這次收到預報早於感覺到地震，至少半分鐘以上」、「座標台中，是先收到預警通知後才開始搖的，時間差應該至少有個15秒」、「我在新竹，完全是警報先響，過了大概3-5秒才感受到地震」、「在竹北的我也覺得警報比較早」。

也有不少人針對預警觀念，再次強調正確認知與防災意識，「這是地震預警不是地震預言，到底要講幾次才會懂」、「這不是常識嗎？震央如果在南部，傳到北部要幾十秒，靠近震央的會先感受到，然後慢慢往方圓外擴散」、「嫌預警慢的是不是都以為預警是通靈啊」、「有預警就超感恩了」、「大家記得保護頭部、開啟門窗、不坐電梯」、「我的手機是先響才開始晃的，我覺得有進步」。

