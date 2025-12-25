先斬後奏？男友試完車秒簽單 眾人揭黑暗內幕 女得知真相結局展開

生活中心／王文承報導

車鑰匙,買車(翻攝自 Pixabay)

許多人都有自己的夢想車，但回到現實層面，買車前多半還是會考量實際需求，避免衝動消費。一名女子分享，她與男友原本計畫購買在台北較好停車的掀背車，沒想到男友到展間看車、試駕後，卻被女業務說服，以「折扣較多、未來結婚生小孩較方便」等理由，直接改買休旅車，讓她相當傻眼。貼文曝光後，掀起網友熱議。

一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，男友時常容易被他人說服而掏錢消費。兩人事前討論了好幾個月，已經達成共識，要買一台在台北市區較好停車的掀背車。不料男友獨自到展間看車、試車後，竟直接下單買了體型更大的休旅車，並轉述女業務的說法，認為休旅車折扣比較多，也更符合兩人未來結婚、生小孩的生活需求，讓原PO忍不住直呼：「買這麼大台的車到底要做什麼？」不過她也坦言，自己僅負擔頭期款、沒有分擔車貸，因此最後選擇默默接受。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人支持男友與業務的看法，笑稱「汽車業務都是黑絲襪、高跟鞋OL裝，你讓男友自己去，他大概很難招架」、「肯定是被黑絲迷惑了」、「黑絲從來都不會錯」、「如果有生小孩的計畫，車子買大一點本來就比較實用」、「空間只有不夠用的問題，沒有太大的問題」。

不過，也有不少網友替原PO抱不平，認為男友的行為缺乏尊重，「重點是你有出頭期，他卻完全沒討論就換車款」、「原PO在意的不是買哪一台，而是男方私自改變已經談好的決定」、「至少下訂前應該知會一聲，而不是先斬後奏」、「買什麼車不是重點，重點是溝通與尊重」。

