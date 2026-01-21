先是委內瑞拉再來格陵蘭...川普強硬放話「沒回頭路」...《日經》：川政權對「後院被入侵」零容忍
美國總統川普先前生擒委內瑞拉獨裁總統馬杜洛引發國際震驚後，如今劍指格陵蘭並表達強硬態度「沒有回頭路」，執意拿下該地與歐洲不斷產生摩擦。《日經》報導，不能容忍競爭對手「侵入後院」的思維，正驅動著川普政權的行動；無視法治原則、為取得領土與資源而不惜動用軍事力量，已帶有「現代帝國主義」的色彩。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
川普美國總統下令對委內瑞拉發動攻擊，這不過是為了掌控南北美洲等西半球、貫徹「美國第一」的第一步布局而已。他甚至還意圖取得丹麥領土格陵蘭的主權。美國花了戰後80年逐步描繪完成的世界版圖，正被「川普2.0」認真地重新塗改。
美軍突襲首都卡拉卡斯、拘捕馬杜洛前總統的行動，代號為「絕對決意」。在行動付諸實施前的數個月裡，有兩名最核心的親信閉門在白宮內反覆推演計畫。一人是主掌外交的盧比歐國務卿，另一人則是統籌移民政策的白宮副幕僚長米勒。
身為古巴移民之子的盧比歐，一向厭惡共產主義的古巴，長期對被視為「同盟卻不服從」的委內瑞拉心懷不滿，並強硬主張馬杜洛必須下台。雖然政府內部也存在應優先透過談判解決的審慎聲音，但最終與他聯手的，是深獲川普信任的米勒。
現年40歲的米勒，以激進的反移民思想聞名，深度介入政策決策，並公開指控委內瑞拉向美國輸出犯罪者。他更將矛頭指向進口委內瑞拉原油的中國，直言「我國的『後院』國家一邊把資源送給敵對國家，卻不供應美國，這是不合理的」。
這兩名敵視委內瑞拉的人士，也深度參與了川普政府於2025年12月公布的《國家安全保障戰略》。文件中明確寫道，要「在長期被忽視的西半球恢復美國的優勢地位」，並將西半球列為最優先的戰略重點。對委內瑞拉的攻擊，正是這一戰略的第一波行動。
外界認為，川普真正下定決心強化西半球戰略，起因於美中貿易談判中，中國以稀土作為籌碼對美國施壓。2025年5月，雙方最終以美國讓步的形式，同意相互調降關稅。就在這段期間，川普曾向第一任期的首席策略師班農表示：「要圍堵中國，將它趕出加勒比海。」
根據聯合國統計，過去25年間，中南美洲國家與中國的貿易總額，在巴拿馬、巴西等6個國家已超越美國；委內瑞拉對中的貿易更成長了7倍。不能容忍競爭對手「侵入後院」的思維，正驅動著川普政權的行動。
川普看世界地圖時，採取的是「縱向視角」。他主張，全球超過七成美國船舶通過的巴拿馬運河已被中國控制，而在北極圈，中國與俄羅斯的潛艦正包圍格陵蘭。他也曾對班農表示，要「從格陵蘭到阿拉斯加，全面圍堵俄羅斯潛艦」。
《國家安全保障戰略》明言，將否定競爭對手在西半球部署軍力或威脅性能力，或取得戰略資產，並宣告要將潛入勢力範圍的競爭者排除在外。這樣的表述，令人聯想到1962年美蘇瀕臨核戰的「古巴飛彈危機」夢魘。
川普所仿效的19世紀初期「門羅主義」，原本是以阻止歐洲在西半球殖民為交換，美國不介入歐洲事務；但如今他提出的「唐納主義」，已與過去的孤立主義劃清界線。
在委內瑞拉之後，他把目標轉向格陵蘭。無視法治原則、為取得領土與資源而不惜動用軍事力量的作法，已帶有「現代帝國主義」的色彩。川普曾對美國媒體直言：「真正的力量就是恐懼。」而在其政權內部，幾乎看不到能夠踩煞車的力量。
事情未必會完全照劇本發展。真正受到考驗的，是意圖打造傀儡政權的委內瑞拉未來走向。
美國芝加哥大學教授約翰・米爾斯海默認為，委內瑞拉的重建並不容易，歷史已反覆證明這一點。他指出：「帝國主義之所以消亡，是因為民族主義的作用。委內瑞拉人民不會希望被美國指揮，隨著時間推移，抵抗終將出現。」
(圖片來源：川普Truth Social)
更多放言報導
川普關稅施壓歐洲全球擔憂...三大法人賣超774.11億...台股逾1400家同步下跌...損513點、31246.37點作收
持續向歐洲施壓！川普再放話拿下格陵蘭「沒回頭路」...發出插國旗AI圖態度強硬
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 179
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 39
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 58
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 1
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 20
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 329
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 20
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 230
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 37
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 75
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 42
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 分鐘前 ・ 28
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 155
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 24
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 33
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
大寒來了！強冷氣團襲台 「這天起」北台灣急凍低溫僅10度
大寒節氣將至，強烈大陸冷氣團再度南下！氣象署提醒，這波冷氣團挾帶較多水氣，北台灣將面臨長達48小時的持續低溫，局部地區更會出現10至12度的低溫，且全台3000公尺高山、北台灣2000公尺高山均有降雪機率。民眾務必做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言