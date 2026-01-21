先是委內瑞拉再來格陵蘭...川普強硬放話「沒回頭路」...《日經》：川政權對「後院被入侵」零容忍

美國總統川普先前生擒委內瑞拉獨裁總統馬杜洛引發國際震驚後，如今劍指格陵蘭並表達強硬態度「沒有回頭路」，執意拿下該地與歐洲不斷產生摩擦。《日經》報導，不能容忍競爭對手「侵入後院」的思維，正驅動著川普政權的行動；無視法治原則、為取得領土與資源而不惜動用軍事力量，已帶有「現代帝國主義」的色彩。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



川普美國總統下令對委內瑞拉發動攻擊，這不過是為了掌控南北美洲等西半球、貫徹「美國第一」的第一步布局而已。他甚至還意圖取得丹麥領土格陵蘭的主權。美國花了戰後80年逐步描繪完成的世界版圖，正被「川普2.0」認真地重新塗改。

廣告 廣告



美軍突襲首都卡拉卡斯、拘捕馬杜洛前總統的行動，代號為「絕對決意」。在行動付諸實施前的數個月裡，有兩名最核心的親信閉門在白宮內反覆推演計畫。一人是主掌外交的盧比歐國務卿，另一人則是統籌移民政策的白宮副幕僚長米勒。



身為古巴移民之子的盧比歐，一向厭惡共產主義的古巴，長期對被視為「同盟卻不服從」的委內瑞拉心懷不滿，並強硬主張馬杜洛必須下台。雖然政府內部也存在應優先透過談判解決的審慎聲音，但最終與他聯手的，是深獲川普信任的米勒。



現年40歲的米勒，以激進的反移民思想聞名，深度介入政策決策，並公開指控委內瑞拉向美國輸出犯罪者。他更將矛頭指向進口委內瑞拉原油的中國，直言「我國的『後院』國家一邊把資源送給敵對國家，卻不供應美國，這是不合理的」。



這兩名敵視委內瑞拉的人士，也深度參與了川普政府於2025年12月公布的《國家安全保障戰略》。文件中明確寫道，要「在長期被忽視的西半球恢復美國的優勢地位」，並將西半球列為最優先的戰略重點。對委內瑞拉的攻擊，正是這一戰略的第一波行動。



外界認為，川普真正下定決心強化西半球戰略，起因於美中貿易談判中，中國以稀土作為籌碼對美國施壓。2025年5月，雙方最終以美國讓步的形式，同意相互調降關稅。就在這段期間，川普曾向第一任期的首席策略師班農表示：「要圍堵中國，將它趕出加勒比海。」



根據聯合國統計，過去25年間，中南美洲國家與中國的貿易總額，在巴拿馬、巴西等6個國家已超越美國；委內瑞拉對中的貿易更成長了7倍。不能容忍競爭對手「侵入後院」的思維，正驅動著川普政權的行動。



川普看世界地圖時，採取的是「縱向視角」。他主張，全球超過七成美國船舶通過的巴拿馬運河已被中國控制，而在北極圈，中國與俄羅斯的潛艦正包圍格陵蘭。他也曾對班農表示，要「從格陵蘭到阿拉斯加，全面圍堵俄羅斯潛艦」。



《國家安全保障戰略》明言，將否定競爭對手在西半球部署軍力或威脅性能力，或取得戰略資產，並宣告要將潛入勢力範圍的競爭者排除在外。這樣的表述，令人聯想到1962年美蘇瀕臨核戰的「古巴飛彈危機」夢魘。



川普所仿效的19世紀初期「門羅主義」，原本是以阻止歐洲在西半球殖民為交換，美國不介入歐洲事務；但如今他提出的「唐納主義」，已與過去的孤立主義劃清界線。



在委內瑞拉之後，他把目標轉向格陵蘭。無視法治原則、為取得領土與資源而不惜動用軍事力量的作法，已帶有「現代帝國主義」的色彩。川普曾對美國媒體直言：「真正的力量就是恐懼。」而在其政權內部，幾乎看不到能夠踩煞車的力量。



事情未必會完全照劇本發展。真正受到考驗的，是意圖打造傀儡政權的委內瑞拉未來走向。



美國芝加哥大學教授約翰・米爾斯海默認為，委內瑞拉的重建並不容易，歷史已反覆證明這一點。他指出：「帝國主義之所以消亡，是因為民族主義的作用。委內瑞拉人民不會希望被美國指揮，隨著時間推移，抵抗終將出現。」

(圖片來源：川普Truth Social)

更多放言報導

川普關稅施壓歐洲全球擔憂...三大法人賣超774.11億...台股逾1400家同步下跌...損513點、31246.37點作收

持續向歐洲施壓！川普再放話拿下格陵蘭「沒回頭路」...發出插國旗AI圖態度強硬