先是 Pro 才是 Air，6.1mm、卻塞進5500mAh，HONOR Magic8 Pro Air 上架預約

文章來源：Qooah.com

目前 HONOR Magic8 Pro Air 在榮耀京東自營旗艦店開啓預約，將在1月19日正式發佈。

預約界面顯示 HONOR Magic8 Pro Air 擁有黑、白、紫、橙四款配色，可選擇 256GB、512GB、1TB 三種 ROM 版本。

近期，網上開始出現 HONOR Magic8 Pro Air 的外觀圖，裝置採用橫向排列的後置三鏡方案，像橫置的“感嘆號”，辨識度十足。

廣告 廣告

一同爆出的還有 HONOR Magic8 Pro Air 的產品頁面消息，得知 HONOR Magic8 Pro Air 的機身厚度僅 6.1mm，重量約155g，內置 5500mAh 青海湖電池，在實現極致輕薄的情況下擁有大容量續航。

HONOR Magic8 Pro Air 主打 Air 級輕薄機身與 Pro 級配置體驗，在輕薄機身的設計下，擁有旗艦性能，長續航表現和旗艦影像體驗。

結合網上爆料，猜測 HONOR Magic8 Pro Air 採用 6.31吋屏幕，搭載天璣9500 處理器，支援 80W 快充。

榮耀旗艦手機產品經理李坤稱，既 Pro 又 Air 是行業技術難題，為滿足消費者的需要，榮耀選擇「Pro in the Air」。