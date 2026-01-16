先暖後冷！北部「夭壽濕冷型」來襲 專家：比WBC搶票還難搞

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》警告，下周強烈冷氣團來襲！「先暖幾天再冷S你」，北部、東部濕冷，中南部陰冷。網友崩潰：「下星期夭壽冷」、「討厭台灣冬天」、「北部已經開始陰天了」。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》警告，下周強烈冷氣團來襲！「先暖幾天再冷S你」，北部、東部濕冷，中南部陰冷。（圖／氣象署）

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》於16日下午12時許在社群平台Threads上發文，並附上一張氣溫預測圖，內文中提及，本週末全台氣溫回升，天氣舒適宜人，適合出門踏青，但提醒大家別被這短暫的暖意迷惑了，因為下週強烈冷氣團將正式報到，而且形容這波氣團「夭壽濕冷型」，比WBC售票系統還難搞。

下週強烈冷氣團將正式報到，而且氣象粉專 形容這波氣團 「 夭壽濕冷型 」，比WBC售票系統還難搞。（圖／翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急 ）

氣象粉專提到，北部、東半部幾乎整週都會籠罩在冷雨中，而中南部雖然不太會下雨，但也難逃陰冷的天氣。雖然本周末全台會迎來短暫的回暖，但好天氣的持續時間不會超過兩天，北部和東部地區從周日開始就會有降雨現象。

至於，今年第一號颱風「洛鞍」部分，粉專說明「跟台灣沒關係！」並呼籲大家把它忘記。對此，許多網友對即將來臨的寒冷天氣表示無奈，紛紛在社交媒體上發聲，表達對冬季的厭惡和對春天的期待。

氣象署預報員李孟軒表示，從下周二開始，氣溫將顯著下降，預計北部地區的低溫會降至11至14度，並在周四清晨可能出現10度的低溫。

