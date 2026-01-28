先暖後冷！雨彈與冷氣團將至「恐半個台灣都濕」探11度

生活中心／倪譽瑋報導

週日到下週二東北季風、鋒面水氣影響，不少地區都有雨勢。（圖／氣象署）

乾完秒轉濕冷！中央氣象署預報，明（29）日、週五東北季風減弱，剩少部分地區有雨，南部高溫也可到26度。週六（31日）下半天，東北季風（可能達冷氣團等級）來襲、配合鋒面，大半個台灣有雨，影響從週日一路到下週二（2月1日至3日），期間北東轉濕涼、馬祖可能有11度低溫，預計下週三（2月4日）這波冷空氣才會減弱。

兩天轉乾、白天回溫 週六再有冷空氣、雨彈襲

氣象署預報員鄭傑仁指出，明日東北季風減弱、白天氣溫回升，夜間清晨還是有輻射冷卻影響，各地仍有低溫，竹苗、金門不排除來到10度以下。降雨方面，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。週五（30日）天氣依舊以多雲到晴為主，東半部、恆春半島仍有局部短暫雨。

廣告 廣告

氣象署指出，週六白天仍溫暖，北部及東半部可達21至23度、中部24度、南部26度；當天下半天至晚間東北季風再增強，加上鋒面通過，夜間感受偏濕涼，西半部及宜蘭約14至17度。降雨方面，鋒面來襲後中部以北、宜蘭將有局部或零星短暫雨，南部的雲量也會變多。

明日、週五北東白天稍回溫後，週末可能有冷氣團釀轉冷。（圖／氣象署）

東北季風或冷氣團影響3天 下週末恐再變天

這波東北季風可能達到大陸冷氣團等級，氣象署估影響時間從週日一路到下週二，其間內北部及宜蘭天氣較涼，白天高溫約16至18度；其他地區早晚亦涼，例如馬祖低溫剩11度。降雨方面，週日、下週一（2月2日）受中層水氣影響雨區較大，北部及宜蘭有短暫雨，中部、花東、恆春半島也有局部短暫雨，南部則是多雲。

氣象署預計下週三（2月4日）東北季風才會減弱，屆時北部及東半部白天高溫有望再升到21至23度；降雨方面則剩台東地區、恆春半島有零星短暫雨。氣象署補充，下週末（2月7日、8日）可能再一波冷空氣南下，但日期較遠，實際天氣變化需待更後續的預報。

更多三立新聞網報導

首相去留戰開打！高市早苗淚訴：30年才走到這 「自己解散」衝熱搜

醫師手滑！女嬰遭誤打「5倍錯誤藥劑」4次 痛苦2天慘死

200萬人好奇「海帶為什麼要打結？」菜販揭3大主因

好市多將推4新制！一票大讚「美食區限會員進入」：早該這樣

