先有《經濟學人》報導 後有央行與美國財政部聯合聲明 新台幣準備升值了？

《經濟學人》發表完「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan’s boom ）報導之後，中央銀行馬上又發布與美國財政部的聯合聲明，震撼台北金融圈，因為這個聲明，很明顯的反映美國財政部，關切央行是否長期壓低新台幣匯率，正如《經濟學人》所質疑的，長期壓低新台幣匯率。

前行政院副院長施俊吉在臉書上說，「台灣的中央銀行與美國的財政部聯合發布，這絕對是空前之舉」、「這是一件好事」。

經濟學人報導前後，美台就匯率干預發布聲明

正如施俊吉所言，少有國家能和美國財政部一起發表有關匯率干預的《匯率議題聯合聲明》，中國、墨西哥、越南都在川普的貿易順差表格中名列前茅，美國沒有和這些國家發表匯率聯合聲明，卻和台灣發表，顯然是指美國方面非常關注台灣在台幣匯價浮動上的操作。

更有趣的是，以前有財經媒體指央行壓低新台幣匯率、干預匯率，央行都會否認，但是這次的聯合聲明中文版，美方也認可的中文版裡面寫「不應操縱匯率」，為什麼會出現這樣聯合聲明，相信在台灣的外匯交易員都心裡有數。

台北市東區的小酒館內，幾個外匯交易員在星期五、周末的晚上小聚的時候，看到這則新聞，當作是外匯交易圈的大新聞，彼此交換了眼神，露出了特殊的微笑，其中一個人說，「懂得都懂」。

美方早盯上台幣匯率，聯合聲明後的台幣動向

事實上，某位前政府財經官員曾說，每次到某國際金融會議（寫出來可能就被猜到了 ）開會，美國的官員都曾「提點」他台幣匯率是人為的結果。此外，照《經濟學人》那種央行不承認的算法，台幣被低估55％，所以，雖然聯合聲明中沒有說一定要台幣升值，但至少，市場會有一定的預期了。

這裡先科普一下，有很多專家長篇大論的說新台幣被壓低匯價會如何如何，這邊簡單的解釋為什麼台灣長期貿易順差，新台幣匯率「應該要」升值，在學理上，因為你出口好，例如輝達採購台積電代工服務，美國雲端廠買廣達和鴻海的AI伺服器等等，表示他國對台灣賣的東西有需求，自然對這個國家的貨幣有需求，外國人為了要和台灣做生意，都需要台幣。

台灣企業收了很多美元，總要在台灣消費吧，於是就拋美元買台幣，理論上台幣應該要升值，但為什麼台幣還沒有升值呢？當你拋多少美元，就有人買下多少美元，給你台幣（不夠就去印），自然某人的外匯存底無限膨脹，台灣國際貿易在全球排名十幾名，但是外匯存底全球第4名啊。

國內上市公司老闆，早就有警覺

在今年的三三會上，各大上市櫃公司老闆都想問前財政部長蘇建榮台幣匯率走向「要升到哪裡？」礙於央行在上，他當然不能表示意見，但各老闆們之前談的，都是台幣至少升到27、25兌1美元，但照《經濟學人》算法，將超過這個價位。

雖然，前行政院副院長施俊吉提到，台灣持有的1.7兆美元外債中，約1兆美元屬於私人部門，其中7,000億美元來自壽險公司。因此台幣每升值1元（例如從31比1，升值為30比1），台灣的壽險公司就會損失台幣7,000億元，因此要拋售美債，這比中國大量拋售美債還可怕，所以美國財政部必須安撫市場，穩定美國債市與股市。這倒不用擔心，因為之前到28元的時候，就發生過一次了，若再來一次，不會出現讓大家感到太意外的事情。

(原始連結)





