「先殺父再對母痛下殺手」 蘆洲逆子弒親疑有預先計劃
新北市蘆洲36歲男子廖聰賢，17日晚間因零用錢問題，與雙親發生爭執後，持開山刀殺害父母，他今（19日）晚間在新莊落網後，初步向警方供稱，因為母親行動不便，因此行兇時先選擇殺害父親，再對母親痛下毒手，但警方認為此說詞語現場跡證不符，因此未完全採信，後續將待訊問後釐清詳細案情，全案將依殺人罪嫌移送新北地檢署送辦。
據了解，廖嫌犯案後先前往三重棄置車輛及犯案兇刀，隨後搭乘計程車逃往新莊，並在新莊棒球場附近下車，逃亡2天以來，都在相同範圍內活動，晚間夜宿在附近工地中，今晚恰巧被巡邏警方發現而落網，就逮時身上還被查出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品，現金僅剩約587元。
廖嫌初步向警方供稱，因從小遭到父母嚴格管教、打罵，對雙親的不滿已經忍耐多時，但他長期工作不穩定，在鄰居眼中是啃老族，且沈迷電腦遊戲，甚至每月向母親索討5000元零用金，而案發當天疑似就是為了零用金問題，與父母發生爭執。
據悉，案發當天晚間，廖父從神壇返家後，夫妻2人即與嫌犯發生為了5000元發生爭執，因廖父反對廖母資助游手好錢的兒子，所以母親當天一度拒絕給錢，但最後仍然如以往給他零用錢，但不知為何雙方又發生爭執，最後犯下逆倫血案。
廖嫌落網後坦承手刃雙親，他聲稱因為母親行動不便，所以先殺害父親之後再對母親痛下殺手，不過警方從現場跡證判斷，認為與他的供詞並不吻合，所以未完全採信，由於停止夜間偵訊，詳細案情將待明天完成筆錄後才能釐清。
基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。由於最近有新的影片流出，畫面顯示確實有廠商進入手術室並接觸器材，促使台中市衛生局今日再次前往台中榮總進行調查。全案目前已交由檢察官進一步釐清。不過，根據《聯合新聞網》報導，涉案之一的微創性神經外科科主任鄭文郁今日再度接受台中市衛生局約談，據了解，鄭文郁在約談中持續否認讓醫材商代刀的指控，強調廠商進入手術室的行為僅是在「修理」器材，並未執行任何醫療行為。
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。
綽號「馬德」的《中天新聞》記者林宸佑，昨(1/17)傳出疑收中國資金利誘軍人拍投敵影片或刺探軍機，涉及《國安法》，遭收押...
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制
光天化日竟持刀搶劫！案發在昨日(1/18)台南新化的檳榔攤，蒙面歹徒持刀闖入抵著婦人要她給錢，婦人為了保命配合歹徒，還淡定地跟嫌犯說「留點零錢給我找錢」，最後犯嫌搶走一萬多元。我們今天(1/19)實際找到顧檳榔攤的婦人，雖然已經77歲，但她說自己沒在怕的，因為是金門人，拿過槍、躲過子彈的！
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，而2人辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾有毒品前科。由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳...
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，廖男還在當地公廟擔任乩身，平時生活相當單純。而廖姓夫妻擺攤辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾...
據了解，廖姓男死者的表妹自17日起多次聯繫未果，擔心發生意外，18日中午直接前往其住處查看。她在門外再次撥打電話時，聽見屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應門，直覺情況不對，隨即報警求助。警方會同鎖匠破門進入後，赫然發現廖姓老夫妻雙雙倒臥在客廳，身上多處刀傷，已無...
桃園市副市長王明鉅今（17）日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請
30歲歌舞伎俳優中村鶴松（本名清水大希）因酒後情緒失控，涉嫌破壞店家財物，於昨（18）凌晨在東京遭警方以現行犯身分逮捕。事件曝光後引發戲迷粉絲們譁然，同時也對其正在進行中的舞台演出造成不小影響。
新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現...
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人被發現合計遭劈砍37刀慘死，36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。而逆子廖男的正面稍早前曝光。
已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，被控因涉嫌販售假學歷及護航升等，遭法院重判合併刑期長達88年6個月。這名身負53項罪名的教育界之恥，在判決確定後竟人間蒸發，台南地檢署去年12月12日發布通緝，但通緝照片竟是20年前的「嫩照」，外界質疑檢方「是在認真抓人嗎？」《鏡報》取得黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照，發現黃甫九天的外型已和昔日有極大差別。
台南超人氣吉祥物「巷仔Niau」現身六甲落羽松林，為1月31日登場的六甲落羽松季宣傳，邀請全國遊客「松鶴」逗陣遊曾文（取六甲特色落羽松、火鶴花的諧音松鶴代表最好結伴之意），歡迎來打卡留念。台南市長黃偉哲推薦以六甲落羽松為中心，適合遊客來趟北台南春節輕旅行。