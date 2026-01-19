「先殺父再對母痛下殺手」 蘆洲逆子弒親疑有預先計劃

廖聰賢落網後聲稱先殺父親再殺母親。呂健豪攝

新北市蘆洲36歲男子廖聰賢，17日晚間因零用錢問題，與雙親發生爭執後，持開山刀殺害父母，他今（19日）晚間在新莊落網後，初步向警方供稱，因為母親行動不便，因此行兇時先選擇殺害父親，再對母親痛下毒手，但警方認為此說詞語現場跡證不符，因此未完全採信，後續將待訊問後釐清詳細案情，全案將依殺人罪嫌移送新北地檢署送辦。

據了解，廖嫌犯案後先前往三重棄置車輛及犯案兇刀，隨後搭乘計程車逃往新莊，並在新莊棒球場附近下車，逃亡2天以來，都在相同範圍內活動，晚間夜宿在附近工地中，今晚恰巧被巡邏警方發現而落網，就逮時身上還被查出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品，現金僅剩約587元。

廖嫌落網時身上還被查獲美工刀。翻攝畫面

廖嫌初步向警方供稱，因從小遭到父母嚴格管教、打罵，對雙親的不滿已經忍耐多時，但他長期工作不穩定，在鄰居眼中是啃老族，且沈迷電腦遊戲，甚至每月向母親索討5000元零用金，而案發當天疑似就是為了零用金問題，與父母發生爭執。

據悉，案發當天晚間，廖父從神壇返家後，夫妻2人即與嫌犯發生為了5000元發生爭執，因廖父反對廖母資助游手好錢的兒子，所以母親當天一度拒絕給錢，但最後仍然如以往給他零用錢，但不知為何雙方又發生爭執，最後犯下逆倫血案。

廖嫌落網後坦承手刃雙親，他聲稱因為母親行動不便，所以先殺害父親之後再對母親痛下殺手，不過警方從現場跡證判斷，認為與他的供詞並不吻合，所以未完全採信，由於停止夜間偵訊，詳細案情將待明天完成筆錄後才能釐清。



