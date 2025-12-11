先濕後乾！東北季風持續增強 明起冷氣團南下

東北季風持續影響台灣，今（12）日迎風面降雨較明顯，週六（13日）起大陸冷氣團逐漸南下、水氣增加，部分地區將出現廣泛降雨。根據粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，週日（14日）清晨天氣逐漸好轉，不過要留意不排除會出現10度左右的低溫。下週起白天回溫、日夜溫差再擴大。

北東轉陰雨 迎風面降雨擴大

今日受東北季風影響明顯，迎風面水氣增多，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯，恐出現局部大雨，外出記得攜帶雨具。溫度方面，北部白天高溫略降，不過因爲雲量增多、減少輻射冷卻，導致日夜溫差縮小。至於中南部仍維持晴朗穩定的天氣，但早晚溫差大，提醒民眾注意保暖。

週六大陸冷氣團開始南下，東北季風風速加強，海面與沿海風浪明顯，水氣增加使北部、東北部降雨更為明顯。預估冷空氣與冷氣水氣影響至週六深夜，週日清晨開始逐漸轉爲乾冷。氣溫方面，北部、東北部將維持濕冷天氣，中午仍有21至22度，但下午起快速降溫，夜間市區低溫下探15至16度，郊區可能更低。中南部、花東白天相對溫暖，但入夜後會開始感受到降溫。

週日轉乾冷 部分地區恐下探10度

週日受冷空氣影響最強烈，雖然迎風面逐漸由濕冷轉為乾冷，但同時也進入本波最低溫期間。北部、東北部白天高溫僅15至16度，中部及花東約19至21度，南部仍有23至25度。

入夜後氣溫持續下滑，雲量減少讓輻射冷卻更明顯。台南以北市區低溫將下探13至14度，高屏及花東約15至17度，空曠及高海拔地區，不排除出現10度左右極端低溫，提醒民眾務必注意保暖。

直到下週一（15日）開始冷空氣減弱，白天氣溫將顯著回升，各地高溫有望回到20度以上，但清晨與夜晚氣溫仍偏低。專家提醒隨著天氣恢復晴朗穩定，日夜溫差將再次拉大，外出仍需注意保暖。