先熱再冷！週末暖完「凍探15度」 雨下3天回溫日曝光

生活中心／倪譽瑋報導

氣象署提醒，下週北東可能連續3天有雨。（圖／氣象署）

把握週末（29、30日）好天氣！今（28）日中央氣象署預報，明（29）日各地雨量偏少，部分地區高溫可來到29度；但下週一（12月1日）起水氣略增、下週二（12月2日）東北季風再增強，桃園以北注意局部短暫雨，下週三、四（12月2日、3日）北部低溫可能降至15度。氣象署預計這波季風下週五（12月5日）才會減弱。

週末東北季風減弱 12月起水氣又增、北部降溫

氣象署預報員賴欣國表示，明日、週日（30日）東北季風減弱，各地天氣大多為多雲到晴，白天溫度也會回升，週末西半部高溫有望到26至29度，北部、東半部也有25度左右；降雨方面，僅恆春半島有零星短暫雨，週日雨區稍稍擴至中部以北山區、東北部地區，逐漸過渡到雨量增多。

氣象署說明，下週一起水氣增，基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。下週二東北季風增強了，整個迎風面如桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，季風期間需要注意低溫，中南部影響較小，主要是北部低溫逐漸下滑，下週三、四可降至15度，高溫也剩17至21度。

12月5日季風緩和 回暖趨勢曝光

季風影響預計持續到下週五，氣象署分析，那時白天各地氣溫回升，北部高溫約可升到24度、低溫則是16度，中南部本身白天持續高溫，影響不大。雨區則剩迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨。

今年會有霸王級寒流嗎？

另外，稍早氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹說明冬季展望，今年冬季「反聖嬰現象」發展的機率大，先前前氣象局長鄭明典指出，北極上空出現冷暖空氣對峙，與2016年「霸王級寒流」襲台前類似；羅雅尹認為，雖然「平流層暖變」正在發生，但不代表北極冷空氣會大幅往中緯度地區擴散，實際狀況須看後續冷空氣移動路徑、強度而定。

羅雅尹補充，目前尚未進入真正的冬天，用現行資訊預估未來3個月，哪一段時間會有強冷氣團，不確定大；若據過去類似海氣環流配置的經驗分析，今年冬季氣溫略暖、雨量略少機率較高。而當前主要需留意的是上述「下週二至週四的冷空氣」，北部有顯著降溫，但這波應不會達到冷氣團等級。

氣象署表示，未來主要須留意的是東北季風、冷空氣，冷氣團應得再等等。（圖／氣象署）

