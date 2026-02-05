先熱再急凍！這天起冷氣團報到「可能升級成寒流」 平地最低溫恐跌破6度

週末恐有今年首波寒流。示意圖／資料照

氣象專家指出，台灣本週天氣將呈現「先暖後冷」的劇烈轉變，根據最新模式模擬與各國數值預報，將有一波冷空氣預計會在2月7日起南下，氣溫將明顯下滑，不排除達寒流等級，平地最低溫恐下探6度，高山地區也有降雪、霧淞機會，提醒民眾務必提前做好防寒準備。

暖如春後急凍！不排除入冬第二波寒流將至

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天（5、6日）全台天氣晴朗穩定，清晨及夜間容易起霧，只有東半部偶有零星飄雨機率。白天在陽光照射下暖如春，各地高溫普遍在28度以上，但早晚仍偏涼，日夜溫差相當大，提醒民眾還需注意衣著調整。各地今日氣溫分別為北部15至28度、中部15至30度、南部15至30度、東部12至28度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模擬模式顯示，北台灣將從6日起變天，這天晚間鋒面接近，另自7日起還有一波冷空氣南下，氣溫明顯下降，而且還會越晚越冷；北部及東半部轉為有雨天氣，中部也有轉為局部短暫降雨的機率，天氣型態由溫暖穩定轉為濕冷。

歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，週六至下週一（7至9日）台北測站低溫可能會有機會觸及10度、達到寒流標準；本島各縣市平地最低氣溫甚至可能降至6度以下。吳德榮指出，下週日（8日）至下週一（9日）天氣將逐漸轉乾，但氣溫仍偏低；8日清晨至下午期間太平山及中部高山還有飄雪機率；大屯山、七星山氣溫則可能降至約1度，雖然有望出現霧淞、冰霰，但要達到飄雪條件仍略嫌不足。

至於下週天氣預報，吳德榮表示，下週日北部雨後多雲，中南部轉為晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨，一直到下週二（10日）白天起至週三（11日）上午，冷空氣短暫減弱，各地天氣晴朗，白天氣溫回升，不過夜間因輻射冷卻影響，部分縣市清晨低溫可能還是會接近10度。

吳德榮接著指出，週三（11日）下午起又有另一波冷空氣再度南下，迎風面雲量增多，東半部轉為局部短暫雨，氣溫略降，天氣依然偏冷，但在下週四（12日）起，各地轉為晴時多雲，氣溫略為回升；下週五、六（13、14日）全台天氣晴朗穩定，氣溫明顯回暖如春。

輕颱「西望洋」生成 確認不影響台灣

吳德榮表示，原熱帶「TD-02」已在4日晚間發展為輕度颱風「西望洋」。根據氣象署5日凌晨2時發布的「路徑潛勢預測圖」，輕颱西望洋將朝西南西方向前進，預計5日晚間登陸菲律賓民答那峨島北部，隨後進入南海並逐漸減弱為熱帶低壓，依舊維持「2月颱不侵台」的宿命。

氣象專家吳聖宇也透過粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，雖然輕颱西望洋未來將接近菲律賓南部、甚至有機會進入南海，但週末強冷空氣南下，一方面將使其強度快速減弱，另一方面也會阻止其外圍水氣無法北上擴展到台灣附近，因此對台灣天氣不會造成影響。

美國模擬模式預測2月8日可能迎來寒流。圖／翻攝自FB／林老師氣象站

2月上旬強冷空氣報到 低溫範圍擴大

台大大氣科學博士林得恩則透過粉專「林老師氣象站」指出，各國數值模式顯示，強冷空氣將於2月7日至9日影響台灣，前後影響時間約3至3.5天，其中美國AIGFS模式甚至將時間拉長至2月10日上午。林得恩表示，這波冷空氣強度至少達「強烈大陸冷氣團」等級，最冷時段落在2月8日至9日，美國GFS及AIGFS模式甚至顯示8日當天有機會升級為今年首波寒流。

林得恩提醒，台灣中部以北、基隆及宜花地區降溫最為明顯，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區清晨低溫更低。林得恩表示，這波冷空氣初期偏濕冷，隨後轉為乾冷，西半部在輻射冷卻影響下，清晨低溫不排除下探6度以下，民眾務必留意溫度變化並做好防寒措施。



回到原文

更多鏡報報導

女兒被踹到住院！網紅醫痛心嘆「每天背她上廁所」…校方竟要求「受害者道歉」

41J肉聲／美佛州急凍下「綠鬣蜥雨」！ 民眾撿屍做「三杯蜥捲餅」

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招

小S女兒Lily現蹤澳洲疑似有新歡！情侶裝緊貼白衣男 認了媽媽、姊姊都勸阻「別衝動」